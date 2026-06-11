chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la jornada inaugural del certamen. ¿Dónde ver el partido? TUDN llevará la cobertura completa para el público mexicano, acompañado por , Canal 5 de Televisa, ESPN y DIRECTV. Recuerda que no recomendamos utilizar plataformas piratas como Fútbol Libre TV para seguir este tipo de eventos. El compromiso está programado para el jueves 11 de junio desde la 1:00 p.m. (hora de México), con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador; dos más en Bolivia; y tres más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El encuentro marcará el inicio del sueño mundialista del conjunto azteca.

México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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