Alemania y Paraguay se enfrentarán desde las 17.30 en el Boston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras una clasificación sufrida a la fase eliminatoria, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará dar otro golpe y seguir alimentando una ilusión que parecía imposible.

Para los aficionados que seguirán el encuentro desde México, la transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 en señal abierta. Además, TUDN ofrecerá cobertura completa en televisión de paga, mientras que ViX y TUDN permitirán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles.

FOXBOROUGHT, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Cobertura oficial de Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS para ver el partido Paraguay vs. Alemania hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. FOTOS DE SHAUN BOTTERILL Y OLIVER HARDT PARA AFP Y GETTY IMAGES

TL;DR del Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 14:30 del Centro de México

🏟️ Estadio: Gillette Stadium

🌎 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Canal 5 será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Alemania vs. Paraguay para todo México. Los usuarios podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como a través de diversos sistemas de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

Dish : Canales 105 SD y 605 HD

: Canales 105 SD y 605 HD SKY : Canales 105 SD y 1105 HD

: Canales 105 SD y 1105 HD Megacable : Canales 205 SD y 1205 HD

: Canales 205 SD y 1205 HD Izzi : Canales 105 SD y 805 HD

: Canales 105 SD y 805 HD Total Play: Canales 5 SD y 105 HD

¿Cómo ver Canal 5 en ViX y TUDN?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN. Ambas plataformas ofrecen acceso a la cobertura desde distintos dispositivos conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y televisores compatibles.

Compatible con:

PC

Celulares Android y iPhone

Tablets

Smart TV

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Alemania vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN contará con una programación especial alrededor del encuentro, incluyendo la previa, análisis de los protagonistas, comentarios en directo y la cobertura posterior al partido desde Miami.

Canales de TUDN en México

Total Play: Canal 503

SKY: Canales 547 y 1547

Izzi: Canales 501 y 890

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Alemania vs. Paraguay en Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la transmisión mediante TUDN USA a través de los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: Canal 856

Spectrum: Canal 444

DIRECTV: Canal 464

Horarios, TV y dónde ver en vivo Alemania vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Alemania vs. Paraguay Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Lunes 29 de junio de 2026 Hora en México 14:30 horas TV Canal 5 y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Gillete Stadium Ciudad Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Lejos quedó para la Mannschaft aquel 7-1 frente Curazao: tras el agónico triunfo ante Costa de Marfil y la justa caída frente la Ecuador de Sebastián Beccacece, el tetracampeón del mundo exhibe fragilidades poco habituales en los duelos individuales y una preocupante falta de claridad en la circulación de la pelota. En la otra orilla, la Albirroja recorrió el camino inverso: de tocar fondo en el debut ante Estados Unidos a firmar un triunfo épico frente la decepcionante Turquía y sostener un empate trabado contra Australia, el equipo de Alfaro se posiciona como la selección incómoda del torneo, capaz de convertir cada partido en una batalla táctica y de competir de igual a igual contra las potencias que aspiran al título.