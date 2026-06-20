Países Bajos y Suecia medirán fuerzas este sábado 20 de junio a partir de las 20:30 horas ET en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos), por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol 2026, un duelo en el que ambas escuadras saldrán a asegurar su clasificación a los dieciseisavos del máximo torneo de selecciones de la FIFA. ¿Quieres ver el partido Países Bajos vs. Suecia en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.
La Oranje, tras igualar 2-2 con Japón en el debut, buscará su primer triunfo para arrebatarle el liderato a Suecia, que domina el sector después de vapulear 5-1 a Túnez en la jornada inaugural del máximo torneo de selecciones de FIFA que se lleva a cabo en Norteamérica.
TL;DR del Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026
- 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
- 📺 TUDN EN VIVO
- 💻 Streaming: ViX y TUDN
- 🕐 Hora: 11:00 a.m. del Centro de México
- 🏟️ Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas
- 🌎 Jornada 2 del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?
El partido Países Bajos vs. Suecia por la Fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Países Bajos vs. Suecia por la Jornada 2 del Grupo F de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Países Bajos vs. Suecia por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Países Bajos vs. Suecia por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Países Bajos vs. Suecia
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo F)
- Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026
- Horario: 11:00 horas del Centro de México (CDMX)
- Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN
- Streaming: ViX y TUDN
- Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Suecia
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Donyell Malen, Crysencio Summerville.. DT: Ronald Koeman.
- Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.