La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con emocionantes encuentros de la fase de grupos y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Países Bajos y Suecia. Ambas selecciones llegan con el objetivo de sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final, por lo que se espera un duelo de alto nivel entre ambas selecciones.
En Colombia, miles de aficionados estarán atentos a este compromiso y buscarán seguir cada minuto a través de las plataformas oficiales de transmisión. Win Sports es una de las opciones más consultadas por los fanáticos del fútbol para disfrutar de los principales eventos deportivos, por lo que aquí te contamos cómo ver el partido EN VIVO ONLINE, por televisión y streaming, además de los horarios oficiales en distintos países.
¿Cómo ver Win Sports online por TV o por internet?
Los aficionados en Colombia podrán acceder a la programación deportiva de Win Sports mediante diferentes plataformas, tanto en televisión como en dispositivos conectados a internet.
Ver Win Sports por TV
- Disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite del país.
- Cobertura deportiva con programación especializada.
- Transmisión en alta definición para los suscriptores habilitados.
- Acceso a previas, análisis y comentarios de expertos.
Ver Win Sports Online y Streaming
- A través de la plataforma Win Play.
- Disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.
- Acceso desde navegadores web o mediante la aplicación oficial.
- Requiere una cuenta activa o suscripción vigente según el plan contratado.
Además de la transmisión en vivo, los usuarios pueden acceder a contenido exclusivo, análisis de los partidos y cobertura especial del Mundial 2026.
Horarios de Países Bajos vs. Suecia por país
El encuentro entre Países Bajos y Suecia se disputará el próximo viernes 19 de junio de 2026.
|País
|Hora
|Argentina
|2:00 p. m.
|Uruguay
|2:00 p. m.
|Chile
|1:00 p. m.
|Bolivia
|1:00 p. m.
|Venezuela
|1:00 p. m.
|Paraguay
|2:00 p. m.
|Brasil
|2:00 p. m.
|Colombia
|12:00 p. m.
|Ecuador
|12:00 p. m.
|Perú
|12:00 p. m.
|Panamá
|12:00 p. m.
|México
|11:00 a. m.
|Costa Rica
|11:00 a. m.
|Guatemala
|11:00 a. m.
|Honduras
|11:00 a. m.
|El Salvador
|11:00 a. m.
|Nicaragua
|11:00 a. m.
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|12:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|11:00 a. m.
|Estados Unidos (PT)
|10:00 a. m.
|España
|7:00 p. m.