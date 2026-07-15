La Copa Mundial FIFA 2026 está a solo dos partidos de coronar a un nuevo campeón, y uno de los encuentros más esperados del torneo se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta. Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en una semifinal mundialista con un lugar en la final en juego y con dos figuras llamadas a marcar diferencias: Lionel Messi y Jude Bellingham.

La selección argentina llega respaldada por su condición de campeona vigente y por la experiencia de una generación que ya sabe lo que significa conquistar una Copa del Mundo. Inglaterra, por su parte, aspira a romper una larga sequía de éxitos internacionales y confía en el talento de Harry Kane, Bellingham y Bukayo Saka para regresar a una final mundialista.

El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y podrá verse EN VIVO, ONLINE y GRATIS en México mediante Canal 5 de Televisa. Asimismo, TUDN ofrecerá una cobertura completa para televisión de paga y plataformas digitales, con programación especial antes y después del encuentro.

La semifinal comenzará a las 13:00 horas del Centro de México y definirá al rival de España en la gran final del Mundial 2026.

TL;DR del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 13:00 horas del Centro de México

🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

🌎 Semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026

⭐ Lionel Messi busca otra final mundialista

🏆 Inglaterra quiere volver a pelear por el título

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra será transmitida gratuitamente por Canal 5 para todo México. La señal estará disponible tanto en televisión abierta como a través de diversos operadores de televisión restringida.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles o plataformas conectadas también podrán acceder a la cobertura mediante ViX y TUDN.

Estas plataformas permiten ver la programación deportiva en tiempo real y seguir el desarrollo del encuentro desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN acompañará la transmisión con una cobertura especial desde Atlanta, incluyendo análisis, reportes de campo, alineaciones confirmadas, entrevistas y todos los detalles de una semifinal que concentra la atención del fútbol mundial.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en territorio estadounidense también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Horario 13:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“Las semifinales suelen separar a los equipos que juegan bien de aquellos que además saben competir bajo presión. Argentina e Inglaterra han llegado hasta esta instancia por motivos diferentes, pero ambos han demostrado una notable capacidad para resolver situaciones límite durante el torneo.

La Albiceleste conserva buena parte de la estructura que conquistó el Mundial anterior y mantiene una ventaja que pocos rivales poseen: la experiencia de haber atravesado partidos decisivos en los escenarios más exigentes. Lionel Messi continúa siendo la referencia ofensiva del equipo, aunque el crecimiento de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández ha permitido repartir responsabilidades dentro del campo.

Inglaterra presenta un perfil distinto. El conjunto de Thomas Tuchel ha construido su recorrido sobre el talento de una generación que parece preparada para asumir el protagonismo internacional. Jude Bellingham atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y Harry Kane sigue siendo una garantía cuando aparecen espacios cerca del área.

Más allá de los nombres propios, la semifinal plantea una cuestión interesante. Argentina suele sentirse cómoda en partidos de tensión elevada, mientras que Inglaterra intentará imponer un ritmo más dinámico para aprovechar la velocidad de sus atacantes. La selección que logre imponer su escenario tendrá una ventaja importante.

No es casualidad que este cruce despierte tanta expectativa. Se enfrentan dos selecciones históricas, dos proyectos consolidados y dos candidatos legítimos a disputar el título. En encuentros de esta magnitud, los detalles suelen marcar la diferencia entre regresar a casa o jugar una final del mundo.”