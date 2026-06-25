La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 llega a un momento decisivo para Ecuador. Este jueves 25 de junio, la Tri afrontará un compromiso clave frente a Alemania en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, por la tercera y última jornada del Grupo E. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece necesita un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de avanzar a los octavos de final.

El encuentro promete captar la atención de millones de aficionados en México y toda Latinoamérica. Alemania buscará asegurar el primer lugar del grupo, mientras que Ecuador se jugará prácticamente una final ante una de las selecciones favoritas del campeonato.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido EN VIVO mediante Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN, además de diversas plataformas de streaming que ofrecerán la transmisión online desde cualquier dispositivo. Si quieres saber dónde ver GRATIS Ecuador vs. Alemania, aquí encontrarás la guía completa con horarios, canales y plataformas disponibles.

TL;DR de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Competencia: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

East Rutherford, Nueva Jersey Hora en México (Centro): 2:00 p.m.

2:00 p.m. TV abierta: Canal 5 y Azteca 7

Canal 5 y Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium y TUDN App

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO el partido Ecuador vs. Alemania?

Canal 5 transmitirá completamente GRATIS el encuentro entre Ecuador y Alemania para todo México. La señal de Televisa ofrecerá la previa, el partido y el análisis posterior de uno de los encuentros más importantes de la jornada mundialista.

Canales de Canal 5

Operador Canal Dish 105 SD / 605 HD SKY 105 SD / 1105 HD Megacable 205 SD / 1205 HD Izzi 105 SD / 805 HD Totalplay 5 SD / 105 HD

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO Ecuador vs. Alemania?

TV Azteca también llevará el partido completamente EN VIVO mediante su señal abierta. La cobertura contará con la narración y análisis del equipo deportivo de la televisora durante los 90 minutos y la previa del compromiso.

Canales de Azteca 7

Operador Canal Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Ecuador vs. Alemania?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis táctico, alineaciones confirmadas y todas las incidencias del partido entre ecuatorianos y alemanes.

Canales de TUDN

Operador Canal Totalplay 503 SKY 547 y 1547 Izzi 501 y 890

¿Cómo ver online Ecuador vs. Alemania en México?

Si prefieres seguir el encuentro desde un teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV, también habrá opciones oficiales por internet.

Plataformas disponibles

Plataforma Disponible ViX Premium Sí TUDN App Sí

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania en México?

El compromiso comenzará a las 2:00 p.m. del centro de México.

Horarios en las principales ciudades de México

Ciudad Hora Ciudad de México 2:00 p.m. Guadalajara 2:00 p.m. Monterrey 2:00 p.m. Puebla 2:00 p.m. Toluca 2:00 p.m. León 2:00 p.m. Querétaro 2:00 p.m. Mérida 3:00 p.m. Cancún 3:00 p.m. Tijuana 1:00 p.m.

Ecuador busca la clasificación ante una potencia mundial

La Tri llega a la última fecha del Grupo E con la obligación de sumar para seguir soñando con los octavos de final. El equipo de Sebastián Beccacece ha mostrado orden defensivo durante el torneo, aunque necesita mejorar su eficacia en ataque frente a una selección alemana que cuenta con una de las plantillas más completas del campeonato.

Alemania, por su parte, intentará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria para asegurar el liderato y llegar con confianza a las rondas eliminatorias.

Jugadores a seguir

Ecuador

Moisés Caicedo

Piero Hincapié

Kendry Páez

Enner Valencia

Alemania

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Kai Havertz

Joshua Kimmich

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania

Detalle Información Partido Ecuador vs. Alemania Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora México 2:00 p.m. TV abierta Canal 5 y Azteca 7 TV de paga TUDN Streaming ViX Premium y TUDN App Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey Competencia Copa Mundial FIFA 2026

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Alemania

¿Qué canal transmite GRATIS Ecuador vs. Alemania en México?

El partido será transmitido en señal abierta por Canal 5 y TV Azteca 7.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania online?

La transmisión oficial estará disponible mediante ViX Premium y TUDN App.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania?

El encuentro inicia a las 2:00 p.m. del centro de México.

¿Dónde se juega el partido?

El compromiso se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Qué se juega Ecuador en este partido?

La selección ecuatoriana afronta un encuentro decisivo para intentar clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.

Con un boleto a la siguiente ronda en juego y dos selecciones obligadas a ofrecer su mejor versión, Ecuador y Alemania protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Grupo E. Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las emociones EN VIVO por Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN, además de las plataformas oficiales de streaming.