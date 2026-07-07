TV Azteca 7 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el Argentina vs. Egipto GRATIS | STREAMING de donde saldrá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. ¿A qué hora comienza la televisación de este encuentro? En Argentina arrancará a la 1:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas menos en México. En suelo azteca también se podrá mirar vía TUDN y ViX Premium, mientras que en Argentina vía TyC Sports, TV Pública, Telefe y Mi Telefe. Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver la transmisión de este duelo mundialista a jugarse el martes 7 de julio.

Por la Copa del Mundo 2026, Argentina vs. Egipto chocan por los octavos de final. (Video: AFA)

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TV Azteca 7 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Argentina vs. Egipto a través de TV Azteca 7, una de las señales que transmitirá en vivo este atractivo duelo de los octavos de final del Mundial 2026. La cadena ofrecerá una amplia cobertura con la previa, el relato del encuentro, análisis y toda la información relacionada con Lionel Messi y Mohamed Salah.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TV Azteca 7 en señal abierta?

El compromiso Argentina vs. Egipto podrá verse de manera gratuita por TV Azteca 7 (Canal 7) en todo el territorio mexicano mediante televisión abierta. Además, la señal está disponible en los principales sistemas de televisión de paga del país, entre ellos Dish, Sky, Megacable e Izzi.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TV Azteca Deportes en internet?

Otra alternativa para seguir el Argentina vs. Egipto es ingresar al portal oficial de TV Azteca Deportes, donde la cadena suele ofrecer la transmisión en vivo de los partidos que emite en señal abierta, además de estadísticas, videos y contenido especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Argentina vs. Egipto descargando la aplicación oficial de TV Azteca Deportes o ingresando al sitio web desde el navegador de su dispositivo móvil. La plataforma permite seguir el encuentro en vivo y acceder a contenido adicional del Mundial.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto en una computadora?

El partido Argentina vs. Egipto también podrá disfrutarse desde una laptop o PC ingresando al sitio web de TV Azteca Deportes, donde estará disponible la cobertura del encuentro y la programación especial dedicada a los octavos de final.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Argentina vs. Egipto en pantalla grande podrán sintonizar TV Azteca 7 en señal abierta o transmitir el contenido desde la aplicación de TV Azteca Deportes mediante dispositivos compatibles como Chromecast, Android TV, Apple TV y otros sistemas de Smart TV.