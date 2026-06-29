TV Azteca 7 cuenta con los derechos para transmitir EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el duelo entre Brasil vs. Japón, válido por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Houston, desde las 12:00 p.m. (hora de Perú). En México comenzará a las 11:00 a.m., en Colombia y Ecuador a las 12:00 p.m., en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 2:00 p.m., y en España a las 7:00 p.m.. Además de TV Azteca 7, el encuentro también será transmitido por América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney+ Premium). No recomendamos buscar el partido por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata.

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO para seguir Brasil vs. Japón?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del choque entre Brasil y Japón a través de TV Azteca 7, uno de los canales con derechos de transmisión del Mundial 2026. La señal estará disponible tanto en televisión abierta como en diversas plataformas digitales.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón por TV Azteca 7 en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido será mediante TV Azteca 7 en señal abierta. Solo será necesario sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre.

¿Cómo ver TV Azteca 7 por cable para seguir Brasil vs. Japón?

TV Azteca 7 también forma parte de la programación de diversos operadores de televisión por cable y satélite en México, permitiendo seguir el encuentro con excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver TV Azteca 7 por internet?

Los usuarios podrán acceder a la transmisión en vivo desde el sitio web oficial de TV Azteca Deportes o mediante las plataformas digitales habilitadas por la cadena durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde el celular para Brasil vs. Japón?

Los dispositivos Android y iPhone podrán acceder a la cobertura mediante la aplicación oficial de TV Azteca Deportes o desde el navegador móvil, siempre que la transmisión esté habilitada.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten ingresar al sitio oficial de TV Azteca o utilizar aplicaciones compatibles para disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una computadora podrán ingresar al portal oficial de TV Azteca Deportes para acceder a la cobertura en vivo del compromiso.

¿Qué otros canales transmitirán Brasil vs. Japón?

Además de TV Azteca 7, el encuentro podrá verse por América TV (Canal 4) en Perú, DSports mediante DIRECTV y DGO en gran parte de Sudamérica y ESPN, disponible a través de Disney+ Premium.

¿Por qué ver Brasil vs. Japón por TV Azteca 7?

TV Azteca 7 ofrecerá una cobertura completa del compromiso con la previa, relatos, comentarios, análisis y el seguimiento de todas las incidencias de este atractivo duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.