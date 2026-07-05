TV Azteca 7 transmitirá el encuentro entre Brasil vs. Noruega EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial 2026, desde México. Este no es el único canal que lo pasará, ya que también estarán las televisaciones argentinas de TV Pública, TyC Sports y Telefe, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará desde las 5:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Brasil vs. Noruega. (Video: CBF)

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por TV Azteca 7 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Brasil vs. Noruega a través de TV Azteca 7, señal que transmitirá en vivo y gratis este atractivo duelo de los octavos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del partido, entrevistas y el análisis posterior del encuentro.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por TV Azteca 7 en señal abierta?

El encuentro Brasil vs. Noruega podrá verse de manera gratuita por TV Azteca 7 en todo el territorio mexicano, ya que la cadena cuenta con una amplia red de estaciones repetidoras y está disponible en televisión abierta a nivel nacional.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por el sitio web de TV Azteca Deportes?

Otra alternativa para disfrutar del Brasil vs. Noruega es ingresar al portal oficial de TV Azteca Deportes, donde se ofrecerá la transmisión en vivo del partido, además de noticias, videos y cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por la app de TV Azteca?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el Brasil vs. Noruega descargando la aplicación oficial de TV Azteca Deportes, que permite acceder a las transmisiones en vivo, estadísticas y contenido exclusivo del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega en una computadora?

El partido Brasil vs. Noruega también podrá verse desde una laptop o PC ingresando al sitio web de TV Azteca Deportes, donde estará disponible la señal en vivo de TV Azteca 7 y toda la cobertura especial de los octavos de final.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Brasil vs. Noruega en pantalla grande podrán sintonizar TV Azteca 7 en señal abierta o transmitir la señal desde la aplicación de TV Azteca Deportes mediante dispositivos compatibles como Chromecast, Android TV y otros sistemas de Smart TV.

¿Qué ofrece TV Azteca 7 durante la transmisión de Brasil vs. Noruega?

Además de la emisión en vivo del Brasil vs. Noruega, TV Azteca 7 ofrecerá programas especiales, comentarios de expertos, análisis tácticos, entrevistas y un seguimiento completo de los octavos de final del Mundial 2026, con el tradicional equipo periodístico de Azteca Deportes.

¿Por qué ver Brasil vs. Noruega por TV Azteca 7?

TV Azteca 7 se ha consolidado como una de las principales opciones para seguir el Mundial 2026 en México, permitiendo disfrutar del Brasil vs. Noruega de manera gratuita, tanto por televisión abierta como a través de internet y dispositivos móviles.