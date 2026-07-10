TV Azteca 7 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el España vs. Bélgica GRATIS | STREAMING, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. ¿A qué hora comienza la televisación de este encuentro? En Argentina arrancará a las 4:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas menos en México. En suelo azteca también se podrá mirar vía TUDN y ViX Premium, mientras que en España estará disponible por La 1 de RTVE y RTVE Play. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver la transmisión de este duelo mundialista a jugarse el viernes 10 de julio.

España vs. Bélgica: previa del partido

¿Cómo ver España vs. Bélgica por TV Azteca 7 EN VIVO?

Los aficionados en México podrán disfrutar del partido entre España y Bélgica por la señal de TV Azteca 7, que transmitirá completamente gratis este compromiso de los cuartos de final del Mundial 2026. La cobertura comenzará minutos antes del pitazo inicial e incluirá la previa, el relato del compromiso y el análisis posterior con el equipo de Azteca Deportes.

¿España vs. Bélgica se podrá ver gratis por TV Azteca 7?

Sí. TV Azteca transmitirá el encuentro entre España y Bélgica sin costo para todos los televidentes que cuenten con acceso a la señal abierta de Azteca 7 en territorio mexicano. De esta manera, los aficionados podrán seguir uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026 sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga.

¿Cómo ver España vs. Bélgica por internet con TV Azteca?

Además de la transmisión por televisión abierta, el duelo también podrá seguirse mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes. Los usuarios podrán ingresar al sitio oficial o utilizar la aplicación de TV Azteca para acceder a la cobertura en vivo desde computadoras, teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos compatibles con conexión a internet.

¿A qué hora empieza la transmisión de TV Azteca 7?

La transmisión especial de TV Azteca iniciará minutos antes del comienzo del partido para ofrecer la previa, las alineaciones confirmadas, el análisis táctico y las últimas novedades desde el Estadio Los Ángeles. En México, el encuentro entre España y Bélgica comenzará a la 1:00 p.m. (tiempo del centro del país), por lo que se recomienda sintonizar Azteca 7 con anticipación para no perder ningún detalle.

¿Quiénes narrarán España vs. Bélgica en TV Azteca?

Para los partidos estelares del Mundial 2026, TV Azteca suele apostar por su equipo principal de Azteca Deportes, integrado por narradores y analistas de amplia trayectoria. La cobertura incluye relatos, comentarios especializados y análisis durante todo el encuentro, uno de los aspectos más valorados por los aficionados mexicanos durante la Copa del Mundo.

¿Dónde ver España vs. Bélgica GRATIS en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del España vs. Bélgica completamente gratis a través de Azteca 7, que llevará la transmisión en televisión abierta de este partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante el sitio web y la aplicación oficial de Azteca Deportes, donde también estará disponible la cobertura en vivo del compromiso.

¿Cómo ver España vs. Bélgica EN VIVO en la app de Azteca Deportes?

La aplicación oficial de Azteca Deportes permitirá seguir el España vs. Bélgica desde teléfonos móviles y tablets con conexión a internet. Solo es necesario descargar la app, ingresar a la sección de transmisiones en vivo y seleccionar el partido para disfrutar de la señal oficial, que incluirá la previa, el desarrollo del encuentro y el análisis posterior de los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Qué ofrece la transmisión de TV Azteca para España vs. Bélgica?

La cobertura de TV Azteca para el duelo entre España y Bélgica incluirá una programación especial desde antes del inicio del partido, con análisis de las alineaciones, comentarios de especialistas y el seguimiento de todas las incidencias del encuentro. Una vez finalizado el compromiso, los aficionados también podrán disfrutar de las reacciones, entrevistas y el resumen de la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 mediante Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)