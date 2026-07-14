TV Azteca 7 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el España vs. Francia GRATIS | STREAMING de donde saldrá uno de los clasificados a la final del Mundial 2026. ¿A qué hora comienza la televisación de este encuentro? En Argentina arrancará a las 4:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas menos en México. En suelo azteca también se podrá mirar vía TUDN y ViX Premium, mientras que en Argentina vía TyC Sports, TV Pública, Telefe y Mi Telefe. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver la transmisión de este duelo mundialista a jugarse el martes 14 de julio.

España vs. Francia: previa del partido

España está a un paso de regresar a una final mundialista y para lograrlo deberá superar una de las pruebas más exigentes del torneo. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrentará este martes 14 de julio a Francia en el Estadio Dallas, en una semifinal que reúne a dos de los equipos con mejor rendimiento del Mundial 2026 y que ha despertado una enorme expectativa en Europa.

La Roja afronta el compromiso respaldada por una notable evolución a lo largo de la competencia. Tras dejar en el camino a Portugal y Bélgica, el conjunto español ha convencido por su equilibrio entre experiencia y juventud, con futbolistas como Lamine Yamal y Mikel Merino desempeñando un papel decisivo. Desde España, la confianza es alta y el propio Luis de la Fuente aseguró que su equipo mantiene intacta la ambición de pelear por el título.

Enfrente estará una Francia que llega con el objetivo de volver a una final del mundo de la mano de Didier Deschamps y el talento de Kylian Mbappé. El técnico francés ha reconocido el gran nivel de la selección española, mientras que ambos equipos ultiman detalles antes de un duelo que promete ser intenso de principio a fin y que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo ver TV Azteca 7 para ver España vs. Francia?

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia podrá verse EN VIVO y GRATIS en México a través de TV Azteca 7, que transmitirá el encuentro por televisión abierta junto con sus plataformas digitales. El partido se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, y forma parte de la cobertura especial de TV Azteca para la recta final de la Copa del Mundo.

Además de la señal de Azteca 7, los aficionados podrán seguir el compromiso desde cualquier lugar mediante el sitio web de Azteca Deportes y las aplicaciones oficiales TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes, compatibles con teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos. La transmisión contará con la previa, el relato del partido y el análisis posterior del primer semifinalista del torneo.

TV Azteca volverá a reunir a su reconocido equipo de narradores y comentaristas para ofrecer una cobertura especial de uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. España llega tras eliminar a Bélgica, mientras que Francia avanzó luego de superar a Marruecos, por lo que se espera un duelo de alto nivel entre dos selecciones candidatas al título.

¿Cómo ver España vs. Francia por TV Azteca 7?

Para seguir el partido por televisión solo debes sintonizar Azteca 7, que emitirá el encuentro EN VIVO y GRATIS para todo México. La cobertura comenzará aproximadamente 20 minutos antes del inicio del partido, con una previa especial y el análisis del equipo de Azteca Deportes.

¿Cómo ver España vs. Francia online por Azteca Deportes?

Si prefieres verlo por internet, ingresa al sitio web de Azteca Deportes o descarga las aplicaciones TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. Desde cualquiera de estas plataformas podrás seguir la transmisión en vivo del encuentro sin perderte ningún detalle de la semifinal.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite TV Azteca?

TV Azteca transmitirá las dos semifinales y la gran final del Mundial 2026, además de otros encuentros destacados del torneo. La cobertura incluye programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo para los aficionados que siguen la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega España vs. Francia en México?

El partido entre España y Francia se jugará este martes 14 de julio a la 1:00 p.m. (hora del centro de México). La transmisión de TV Azteca comenzará minutos antes del silbatazo inicial con una previa especial desde el Estadio Dallas.

Por un lugar en la gran de final del Mundial 2026, España vs. Francia. (Video: RFEF)