📺 TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS

Brasil inicia este sábado 13 de junio su recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a uno de los rivales más incómodos que podía encontrar en el arranque del torneo. La selección de Carlo Ancelotti debutará ante Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, por la primera jornada del Grupo C, en un duelo que enfrentará a una potencia histórica del fútbol mundial contra un equipo que ha logrado consolidarse entre los proyectos más competitivos del panorama internacional.

Con Vinícius Júnior llamado a liderar el ataque, Raphinha atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y Endrick presionando por un lugar cada vez más relevante dentro del equipo, la Canarinha buscará dar el primer paso hacia el objetivo que persigue desde hace más de dos décadas: volver a conquistar una Copa del Mundo.

El encuentro comenzará a las 16:00 horas del Tiempo Centro de México (6 p.m. ET / 3 p.m. PT) . Más allá de los tres puntos en juego, el partido servirá como una primera medición para el proyecto de Ancelotti y para una generación brasileña que llega al Mundial bajo una enorme expectativa. Del otro lado estará una Marruecos que ya no puede ser considerada una sorpresa, respaldada por años de crecimiento competitivo y por una plantilla acostumbrada a competir en la élite europea.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca 7, además de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes. A continuación, te contamos los canales, horarios y opciones de streaming para seguir el Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO por televisión abierta y online.

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

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🕐 Hora: 16:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

🌎 Copa Mundial FIFA 2026

🥅 Brasil vs. Marruecos

⭐ Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Neymar Jr.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Brasil y Marruecos para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

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La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del debut brasileño en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO Online?

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Neymar Jr. y Endrick acaparan los focos del debut brasileño

Aunque Vinícius Júnior y Raphinha aparecen como las principales figuras ofensivas de la selección brasileña, gran parte de la atención mundial continúa centrada en Neymar Jr. El histórico número 10 llega al torneo rodeado de expectativa después de un largo proceso de recuperación física y sigue siendo uno de los futbolistas más mediáticos de la competición.

Su presencia también libera presión sobre una generación que busca consolidarse definitivamente en la élite. Carlo Ancelotti ha insistido durante la preparación que la experiencia de Neymar puede resultar tan importante dentro como fuera del terreno de juego durante una Copa del Mundo.

Marruecos busca dar el golpe del Grupo C

La selección marroquí llega al Mundial respaldada por una generación que ha demostrado competir al más alto nivel frente a potencias europeas y sudamericanas. Con figuras como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat y Youssef En-Nesyri, los Leones del Atlas intentarán comenzar el torneo sorprendiendo a uno de los máximos candidatos al título.

Desde su histórica actuación en Catar 2022, Marruecos se ha convertido en uno de los equipos más respetados del panorama internacional y aspira a confirmar en Norteamérica que su crecimiento no fue una casualidad.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Marruecos

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México)

TV: TV Azteca 7

Streaming: TV Azteca Deportes Online

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

País: Estados Unidos