Alemania juega contra Paraguay en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, desde las 16:30 horas ET / 13:30 PT . ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- TV Azteca 7 transmitirá EN VIVO el partido de Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Alemania vs. Paraguay correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Lunes, 29 de junio de 2026 Partido Alemania vs. Paraguay - Dieciseisavos de final (Eliminación Directa) de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS; ViX Horario 16:30 horas ET / 15:30 horas / CT / 14:30 horas CDMX Lugar Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León, México

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)