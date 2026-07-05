TV Azteca 7 transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso entre México vs. Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y comenzará a las 7:00 p.m. (hora de México), 8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 10:00 p.m. en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y 3:00 a.m. del lunes 6 de julio en España. Además de TV Azteca 7, el partido también será televisado por Canal 5, TUDN, ViX, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium).

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO para seguir México vs. Inglaterra?

La selección mexicana afrontará un duro reto frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro de manera gratuita a través de TV Azteca 7, uno de los canales con los derechos de transmisión en México.

¿Cómo ver México vs. Inglaterra por TV Azteca 7 en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante TV Azteca 7 en señal abierta. Solo será necesario sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o señal abierta disponible en el país.

¿Cómo ver TV Azteca 7 por cable para seguir México vs. Inglaterra?

TV Azteca 7 también forma parte de la programación de los principales operadores de televisión por cable y satélite en México. Los usuarios podrán acceder a la transmisión desde sus decodificadores habituales.

¿Cómo ver TV Azteca 7 por internet para México vs. Inglaterra?

Los aficionados que prefieran seguir el partido online podrán hacerlo mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, donde se ofrecerá la cobertura en vivo del compromiso desde dispositivos compatibles.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde el celular para seguir México vs. Inglaterra?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la transmisión mediante las aplicaciones y plataformas oficiales de TV Azteca, permitiendo seguir el encuentro desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten ingresar a las aplicaciones o al sitio web oficial de TV Azteca, brindando la posibilidad de disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde una PC o laptop?

Quienes deseen seguir el encuentro desde una computadora podrán ingresar al portal oficial de TV Azteca, donde estará disponible la transmisión en vivo y la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá TV Azteca 7?

Además del duelo entre México e Inglaterra, TV Azteca 7 ofrecerá una amplia cobertura del Mundial 2026, incluyendo los principales encuentros de la Selección Mexicana y otros partidos destacados del torneo.

¿Por qué ver México vs. Inglaterra por TV Azteca 7?

TV Azteca 7 es una de las principales opciones para seguir a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 gracias a su transmisión gratuita, cobertura especial, análisis previo, relatos en vivo y toda la información antes, durante y después de cada encuentro.