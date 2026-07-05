Es ahora o nunca para la selección mexicana. Este domingo 5 de julio, no te pierdas el juego de México vs. Inglaterra en vivo y en directo a través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, desde las 18:00 horas CDMX en el Estadio Azteca por octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre quieren dejar en el camino a una de las candidatas a llegar a instancias finales del torneo, pero los ‘Tres Leones’ vienen de ganarle a RD Congo con doblete de Harry Kane y quieren hacerse fuertes para buscar la clasificación a cuartos de final.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre México vs. Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
Canales de Azteca 7 en México
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
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Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Inglaterra por la Copa Mundial 2026
- Fecha: Domingo 5 de julio de 2026
- Partido: México vs. Inglaterra
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 18 horas del Centro de México (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)
- Estadio: Estadio Banorte
- Ciudad: Ciudad de México, México