, de Lionel Messi, juega contra Cabo Verde hoy viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos. El compromiso iniciará a las 4:00 p.m. (en horario mexicano) y será transmitido EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta. Asimismo, podrás seguir todas las acciones vía streaming en el portal web y la app oficial de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Argentina vs. Cabo Verde correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

Los aficionados en México podrán disfrutar del partido entre Argentina y Cabo Verde mediante la señal abierta de TV Azteca 7. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los aficionados en México podrán disfrutar del partido entre Argentina y Cabo Verde mediante la señal abierta de TV Azteca 7. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Canales de Azteca 7 en México

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.

Compatible con:

  • PC
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  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial 2026

  • Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
  • Partido: Argentina vs. Cabo Verde
  • Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16vos de final
  • TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
  • Streaming: TV Azteca Deportes
  • Horario: 16 horas del Centro de México (18:00 horas ET / 15:00 p.m. PT)
  • Estadio: Hard Rock Stadium
  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Telemundo, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Cabo Verde por TV y Online | VIDEO
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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