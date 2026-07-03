Argentina, de Lionel Messi, juega contra Cabo Verde hoy viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos. El compromiso iniciará a las 4:00 p.m. (en horario mexicano) y será transmitido EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta. Asimismo, podrás seguir todas las acciones vía streaming en el portal web y la app oficial de TV Azteca Deportes.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Argentina vs. Cabo Verde correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
Canales de Azteca 7 en México
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
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Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
- Partido: Argentina vs. Cabo Verde
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16vos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 16 horas del Centro de México (18:00 horas ET / 15:00 p.m. PT)
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos