El boleto a la gran final de la Copa del Mundo contra España se definirá hoy, miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra choquen en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 13:00 horas (tiempo de México) . La Albiceleste selló su pase a esta semifinal del Mundial 2026 con puro carácter y contundencia, demostrando que su fortaleza mental y su capacidad de resolver partidos pesan más que el juego vistoso.

Lionel Messi comanda el sueño de la Albiceleste como el máximo artillero y líder de un plantel que juega con el corazón en la mano. Para el astro rosarino, este clásico histórico representa la oportunidad de agigantar su leyenda y despegarse de Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro.

En la otra esquina, Thomas Tuchel ha diseñado una Inglaterra altamente funcional que, pese a no contar con sus nombres más mediáticos, ejecuta su estrategia a la perfección. El orden británico se sostiene bajo el talento diferencial de Jude Bellingham y la letalidad de Harry Kane, un ariete diseñado para aparecer en los momentos de máxima presión.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

Canales de Azteca 7 en México

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- TV Azteca 7 te llevará EN VIVO el partido de Argentina vs. Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra correspondiente a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

Compatible con:

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Argentina vs. Inglaterra por Mundial 2026: horarios, canales, árbitro y dónde juega

Información Dato Partido Argentina vs. Inglaterra Campeonato Copa Mundial de la FIFA 2026 (Semifinal) Fecha Miércoles 15 de julio del 2026 Horario 13:00 horas (México) Canal Azteca Siete (Canal 7) Estadio Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta) Ciudad Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Árbitro Ismail Elfath (Estados Unidos)

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)