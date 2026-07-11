Inglaterra y Noruega se juegan el pase a semifinales. Liderados por un imparable Erling Haaland, los noruegos eliminaron a la pentacampeona Brasil y llegan con la ambición de superar por primera vez su mejor marca en un Mundial, demostrando que son la sorpresa más sólida del torneo. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido este sábado 11 de julio a partir de las 3:00 p.m. (CDMX) en vivo y en directo través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes por televisión abierta, cable y streaming online desde cualquier plataforma.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Inglaterra vs. Noruega correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
Canales de Azteca 7 en México
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Inglaterra vs. Noruega por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
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Horario, TV y dónde ver en vivo Inglaterra vs. Noruega por la Copa Mundial 2026
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Partido: Inglaterra vs. Noruega
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 15 horas del Centro de México (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Ciudad: Miami, Estados Unidos