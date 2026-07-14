Ya no quedan segundas oportunidades. Francia y España han superado seis partidos de exigencia creciente para llegar al momento más delicado de la Copa Mundial FIFA 2026: una semifinal que entregará uno de los boletos a la gran final de Nueva Jersey. El escenario será el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde dos selecciones acostumbradas a competir por títulos volverán a cruzarse en un duelo cargado de historia reciente.

La selección francesa aterriza en esta instancia con pleno de victorias y una ofensiva que ha encontrado respuestas en cada ronda eliminatoria. Kylian Mbappé lidera un ataque que también cuenta con la creatividad de Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué. España, mientras tanto, ha construido su candidatura desde la consistencia defensiva, el liderazgo de Rodri en el mediocampo y el crecimiento constante de Lamine Yamal, uno de los futbolistas más observados del torneo.

El partido se disputará este martes 14 de julio y comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT). Con figuras de talla mundial en ambos equipos y el pase a la final en juego, la semifinal promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos de toda la Copa del Mundo.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tableta? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, además de la cobertura digital de Azteca Deportes, que ofrecerá acceso online para acompañar todas las incidencias desde cualquier lugar.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Francia vs. España por el Mundial 2026?

TV Azteca transmitirá la semifinal entre Francia y España para todo México a través de Azteca Siete (Canal 7), disponible tanto en señal abierta como mediante diversos operadores de televisión restringida.

Canales de Azteca 7 en México

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¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO, Francia vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026?

Para seguir la transmisión online del partido, los aficionados pueden acceder al portal oficial de Azteca Deportes o utilizar las aplicaciones oficiales de TV Azteca desde dispositivos compatibles.

La cobertura incluirá programación previa, alineaciones confirmadas, análisis, estadísticas en tiempo real y seguimiento minuto a minuto desde Arlington, Texas.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Martes 14 de julio de 2026 Partido Francia vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Semifinales TV en México TV Azteca 7 Streaming Azteca Deportes Horario 13:00 horas del Centro de México Hora ET 3:00 p.m. Hora PT 12:00 p.m. Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas, Estados Unidos

Francia llega a esta ronda después de consolidarse como uno de los equipos más eficaces del torneo, mientras que España ha encontrado en la organización colectiva y la solidez defensiva las herramientas para competir contra cualquier rival. En México, los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, así como mediante la transmisión digital de Azteca Deportes para celulares, computadoras, tabletas y Smart TV.

Análisis de Noé Yactayo

“Hay partidos que se explican por las estrellas y otros que se entienden mejor observando el funcionamiento colectivo. Esta semifinal tiene ambos ingredientes. Francia cuenta con futbolistas capaces de resolver una jugada en espacios mínimos, pero también ha mostrado una estructura mucho más equilibrada que en ciclos anteriores. España, por su parte, probablemente sea el equipo que mejor ha controlado los ritmos de los partidos durante todo el Mundial.”

“Uno de los duelos más interesantes estará en la mitad de la cancha. Rodri ha sido fundamental para que España domine la posesión y reduzca los riesgos defensivos. Francia intentará evitar precisamente ese control mediante la energía física de Tchouaméni y Rabiot, además de la velocidad de sus extremos cuando recupera el balón. La batalla táctica en esa zona puede marcar el rumbo de la semifinal.”

“También existe un elemento emocional que no debe subestimarse. España ha eliminado a Francia en sus dos enfrentamientos oficiales más recientes, pero los torneos cortos suelen generar escenarios distintos. Los franceses llegan con confianza después de una campaña impecable, mientras que los españoles sienten que están ante la oportunidad más importante desde que conquistaron el Mundial de Sudáfrica 2010.”

“La sensación es que veremos un partido mucho más cerrado de lo que sugieren los nombres. Las semifinales rara vez se ganan únicamente por talento. Normalmente las decide la concentración, la eficacia en las áreas y la capacidad para gestionar la presión. En esos detalles mínimos se definirá quién jugará la final del Mundial 2026 el próximo domingo.”