TV Azteca 7 transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre México vs. Sudáfrica ONLINE | GRATIS, correspondiente a la jornada inaugural del Mundial 2026. ¿Qué otros canales transmitirán este encuentro del combinado mexicano? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de Canal 5 de Televisa, TUDN, ESPN y DIRECTV, disponibles en distintos operadores y plataformas autorizadas. El horario de inicio del partido será a las 2:00 p.m. en Perú, con una hora menos en México.

México se enfrenta a Sudáfrica. (Video: Selección de México)

¿Cómo ver TV Azteca 7 para seguir el México vs. Sudáfrica desde México?

En México, el partido entre la selección mexicana y Sudáfrica podrá seguirse a través de TV Azteca 7 en señal abierta para todo el país. Además, los aficionados también tendrán la posibilidad de ver el encuentro mediante Canal 5 de Televisa, TUDN, ESPN y DIRECTV, canales que ofrecerán una amplia cobertura del debut del Tri en el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Azteca 7 para seguir el México vs. Sudáfrica desde Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir la cobertura del encuentro mediante ESPN y DIRECTV, además de otras plataformas deportivas con derechos de transmisión internacional. Asimismo, TV Azteca 7 brindará contenido relacionado con la previa y el desarrollo del partido de la selección mexicana.

¿Cómo ver TV Azteca 7 para seguir el México vs. Sudáfrica desde España?

En España, la disponibilidad de TV Azteca 7 dependerá de plataformas internacionales que distribuyan la señal fuera de México. Debido a los derechos de transmisión, algunos contenidos pueden variar según el país, aunque los aficionados podrán mantenerse informados mediante los espacios digitales oficiales del canal.

¿Cómo ver TV Azteca 7 para seguir el México vs. Sudáfrica desde Argentina?

Los seguidores del combinado mexicano en Argentina podrán acceder a la cobertura del encuentro mediante ESPN, DIRECTV y otras plataformas autorizadas. Además, TV Azteca 7 ofrecerá información, análisis y contenido especial relacionado con el debut de México en la Copa del Mundo.

¿Cómo ver TV Azteca 7 para seguir el México vs. Sudáfrica desde Colombia?

En Colombia, los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro mediante ESPN, DIRECTV y servicios de televisión de pago disponibles en el país. Asimismo, TV Azteca 7 mantendrá una cobertura especial sobre la participación de México en el Mundial 2026.