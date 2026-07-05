El imponente MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), se prepara para albergar el partido entre Brasil y Noruega, uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial 2026 este domingo 5 de julio desde las 17:00 hrs (hora de Brasilia) / 4:00 pm ET / 1:00 pm PT. El ganador asegurará su pase directo a los cuartos de final y enfrentará al vencedor del duelo México vs. Inglaterra. Para seguir el desenlace de esta electrizante llave eliminatoria entre el desequilibrio de Vinícius Júnior y la contundencia de Erling Haaland desde el territorio brasileño, los aficionados pueden sintonizar la señal de Globo en vivo gratis para disfrutar del compromiso a través de la televisión abierta o vía streaming por Globoplay online.

La escuadra verdeamarela, ahora bajo la dirección táctica de Carlo Ancelotti, sobrevivió a un complejo desafío en la ronda previa al superar a la selección de Japón por un ajustado 2-1. La agónica clasificación sudamericana llegó en el tiempo de compensación gracias a una intervención oportuna del atacante del Arsenal, Gabriel Martinelli. El pentacampeón del mundo tiene la misión absoluta de romper una sequía de 24 años sin levantar el máximo trofeo, apostando su ofensiva a la explosividad de Vinícius Júnior. El extremo madridista será la pieza fundamental para estirar la línea defensiva nórdica y generar espacios clave mediante sus veloces transiciones al ataque.

Por su parte, el combinado noruego aterriza en Nueva York tras conseguir una intensa victoria sobre Costa de Marfil, impulsado casi en su totalidad por el extraordinario nivel de su máxima estrella. Erling Haaland acumula ya cinco anotaciones en lo que va del certamen y se consolida como el rival a vencer en la carrera por la codiciada Bota de Oro. El letal artillero del Manchester City representa una amenaza constante y directa para una defensa brasileña que ha evidenciado ciertas desconcentraciones en el fondo. Este encuentro tiene como antecedente histórico el Mundial de Francia 1998, cuando los europeos sorprendieron al planeta al derrotar a Brasil 2-1 en la fase de grupos.

Brasil y Noruega miden fuerzas en uno de los duelos más atractivos del torneo. Entérese dónde televisan este partido en directo para España y siga la transmisión de DAZN Mundial mediante su App TV y plataformas de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

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Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil - Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

Datos clave del partido Brasil vs. Noruega en vivo por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Noruega

Instancia: Octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Fecha: Domingo, 05 de julio de 2026

Hora: 17:00 de Brasilia (4 pm ET; 1 pm PT)

Sede: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)