TV Pública transmitirá el encuentro entre Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Argentina, ya que también estarán las televisaciones de TyC Sports y Telefe, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Pelota Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Miami desde las 5:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Por los 16avos de final del Mundial 2026, podrás ver TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium para seguir el partido entre Argentina vs. Cabo Verde. (Video: AFA)

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TV Pública?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde a través de TV Pública, señal que transmitirá en vivo este compromiso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La cobertura comenzará con una extensa previa, análisis y toda la información relacionada con la Selección Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TV Pública en señal abierta?

El encuentro Argentina vs. Cabo Verde podrá verse gratis en TV Pública (Canal 7) mediante la televisión abierta en todo el territorio argentino, permitiendo que millones de aficionados sigan el partido sin necesidad de contar con un servicio de cable o una suscripción adicional.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TV Pública desde el celular?

Los usuarios que deseen seguir el Argentina vs. Cabo Verde desde un dispositivo móvil podrán ingresar al sitio web oficial de TV Pública o utilizar las plataformas digitales habilitadas por la señal para acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TV Pública en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar del Argentina vs. Cabo Verde es ingresar al portal oficial de TV Pública desde una laptop o PC. Allí, los aficionados podrán encontrar la transmisión y toda la programación especial relacionada con el Mundial 2026 y la participación de la Albiceleste.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TV Pública en Smart TV?

El partido Argentina vs. Cabo Verde también podrá seguirse en televisores inteligentes mediante la señal abierta de TV Pública o a través de navegadores y aplicaciones compatibles, permitiendo disfrutar del encuentro en pantalla grande y con la mejor calidad de imagen disponible.

¿Qué ofrece TV Pública durante la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. Cabo Verde, TV Pública ofrecerá programas especiales, informes desde Estados Unidos, entrevistas, análisis tácticos y una cobertura integral de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con enviados especiales y un amplio equipo periodístico.

¿Por qué ver Argentina vs. Cabo Verde por TV Pública?

TV Pública se presenta como una de las mejores opciones para seguir el Argentina vs. Cabo Verde, ya que permite ver el partido de manera gratuita, en señal abierta y con una cobertura dedicada exclusivamente a la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026.