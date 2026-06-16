La Argentina de Lionel Messi inicia este martes 16 de junio (22:00 horas de Buenos Aires; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT en Estados Unidos) la defensa de su corona mundial cuando enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial del encuentro para la afición argentina estará a cargo de TV Pública en señal abierta y cableoperadores. Si deseas seguir la cobertura online por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

Argentina llega a Estados Unidos respaldada por un ciclo que combina resultados, experiencia y una identidad de juego consolidada. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni conquistó la Copa América 2024, dominó las Eliminatorias Sudamericanas y afronta el Mundial como vigente campeón y líder del ranking FIFA.

Sin embargo, el estreno mundialista llega acompañado de algunas preocupaciones físicas. Futbolistas como Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Paz y Julián Álvarez han atravesado diferentes molestias durante las últimas semanas, mientras que Nicolás Tagliafico quedó descartado para el debut por una lesión muscular.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Argelia EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Aun así, la principal noticia para la Albiceleste pasa por Lionel Messi. El capitán argentino vuelve a liderar a un equipo que mantiene buena parte de la base campeona en Qatar 2022 y que buscará comenzar con autoridad frente a una selección argelina que ha demostrado ser una de las más competitivas del continente africano.

Los dirigidos por Vladimir Petkovic llegan al Mundial después de una sólida fase clasificatoria y con jugadores de experiencia internacional como Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Ramy Bensebaini y Amine Gouiri. Además, contarán con la presencia del guardameta Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, quien regresa plenamente recuperado de una lesión facial sufrida durante la temporada europea.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible por señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias de Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina y Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para mirar el partido entre Argentina y Argelia este martes 16 de junio por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE JUAN MAMBROMATA PARA AFP

¿Dónde ver Televisión Pública (Canal 7), Argentina vs. Argelia en vivo y online por Internet?

Para acceder al contenido online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública para seguir el partido entre Argentina y Argelia EN VIVO, GRATIS y ONLINE desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV. También puedes acceder mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7) ONLINE, Argentina vs. Argelia en los Estados Unidos?

Si quieres ver TV Pública de Argentina en Estados Unidos y otros países del mundo, necesitarás adquirir una VPN de tu preferencia. Esta es una opción segura para acceder a los contenidos disponibles para territorio argentino.

Contrata una VPN confiable que disponga de servidores en Argentina. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, Tablet, PC o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Accede al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar para seguir la transmisión del partido.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo mirar en USA con una VPN?

Los principales canales argentinos que pueden visualizarse mediante una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Argentina vs. Argelia: horario, lugar y canal de transmisión por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Argelia Horario: 22:00 (Buenos Aires); 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT

22:00 (Buenos Aires); 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 TV: TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina

TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+

DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+ Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Competición: Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)