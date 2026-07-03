La Selección Argentina inicia su desafío en los cruces de la Copa Mundial ante Cabo Verde, en un duelo de eliminación directa donde no hay margen para relajarse ni confiarse. Con Lionel Messi como líder, el combinado albiceleste vuelve a escena este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, con inicio programado para las 19:00 (hora de Buenos Aires) . ¿Quieres ver el partido de la selección argentina desde tu teléfono celular, PC, tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

Conoce los horarios por país, canales de TV abierta y cable para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde por 16vos de final desde el Hard Rock Stadium de Miami, por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Cabo Verde?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Cabo Verde Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora Argentina 19:00 Hora Estados Unidos 17 horas ET / 16 horas CT / 15 horas MT / 14 hotas PT Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Gardens, Miami Competición Dieciseisavos de final Canales de TV TV Pública (Canal 7)TelefeTyC SportsDIRECTV Sports Argentina Streaming Online DGOFlowTelecentro PlaymitelefeTyC Sports PlayDisney+ PremiumParamount+

Argentina enfrenta a la sorprendente Cabo Verde en un partido de eliminación directa. Con Lionel Messi con seis anotaciones en la fase de grupos, buscará seguir avanzando en un camino largo hacia el título mundial. Por su parte, el equipo africano llega a esta instancia invicto: empató 3 de 3 y clasificó en segundo lugar de su grupo.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)