TV Pública cuenta con los derechos de transmisión para pasar EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Argentina vs. Argelia EN DIRECTO | ONLINE, válido por la primera jornada del Mundial 2026. El debut del equipo de Lionel Scaloni también será televisado en Argentina por TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y Mi Telefe, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Este cruce comenzará a las 10:00 p.m. en horario argentino del martes 16 de junio, con dos horas menos en Perú.

Por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, Argentina vs. Argelia se miden con la televisación de TyC Sports, TV Pública, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO para seguir Argentina vs. Argelia?

La selección argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia y los hinchas tendrán la posibilidad de seguir el encuentro de manera gratuita a través de TV Pública. El Gobierno argentino confirmó que todos los partidos de la Albiceleste serán transmitidos por la señal estatal durante la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Argentina vs. Argelia por TV Pública en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante TV Pública en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar Canal 7 desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal de aire disponible en su localidad. TV Pública transmitirá todos los encuentros de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública por cable para seguir Argentina vs. Argelia?

TV Pública también forma parte de la grilla de los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Los clientes de Flow, DIRECTV, Telecentro, Supercanal y otros proveedores podrán acceder a la transmisión desde sus decodificadores habituales.

¿Cómo ver TV Pública Play para Argentina vs. Argelia?

Los usuarios que prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo a través de TV Pública Play, la plataforma digital oficial del canal. Allí se encuentra disponible la señal en vivo para seguir los encuentros de la Selección Argentina desde cualquier dispositivo compatible.

¿Cómo ver TV Pública por internet para seguir el Mundial 2026?

Otra alternativa consiste en ingresar al sitio web oficial de TV Pública desde una computadora o dispositivo móvil. De esta manera, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de Argentina vs. Argelia y la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública desde el celular para Argentina vs. Argelia?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la señal de TV Pública mediante las aplicaciones y plataformas digitales habilitadas por el canal. Esta opción permite seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver TV Pública en Smart TV para seguir a la Selección Argentina?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a TV Pública Play mediante aplicaciones o navegadores web. Así, los hinchas podrán disfrutar del encuentro entre Argentina y Argelia en pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver TV Pública desde una PC o laptop?

Quienes estén trabajando o estudiando durante el partido podrán ingresar a TV Pública Play o al sitio oficial del canal desde una computadora. Allí tendrán acceso a la señal en vivo y a la programación especial dedicada al Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá TV Pública?

Además del duelo entre Argentina y Argelia, TV Pública emitirá todos los partidos de la Selección Argentina durante la fase de grupos y el resto de su participación en el torneo, gracias a un acuerdo que garantiza la transmisión gratuita para todo el país.

¿Por qué ver Argentina vs. Argelia por TV Pública?

TV Pública se convierte en una de las mejores opciones para seguir a la ‘Albiceleste’ porque ofrece acceso gratuito a los encuentros del equipo de Lionel Scaloni, incluyendo el debut ante Argelia. Además, cuenta con una cobertura especial antes, durante y después de cada partido del Mundial 2026.