La Argentina de Lionel Messi afronta este domingo 22 de junio (14:00 horas de Buenos Aires; 1 p.m. ET / 10 a.m. PT en Estados Unidos) una prueba clave frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega impulsada por el triunfo conseguido en el debut frente a Argelia, resultado que la dejó a un paso de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien podría convertirse en el máximo goleador histórico y el futbolista con más victorias en la historia de las Copas del Mundo.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de Televisión Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

El vigente campeón del mundo mantiene una base consolidada que combina experiencia, jerarquía y talento. Emiliano Martínez, Lautaro Martínez Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez acompañan a Messi en una generación que busca ampliar el legado iniciado en Qatar 2022 y reforzado con la conquista de la Copa América 2024.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Austria atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas bajo la dirección técnica de Ralf Rangnick. El conjunto centroeuropeo debutó con una victoria por 3-1 sobre Jordania y llega a Arlington con futbolistas de primer nivel internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina y Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Austria EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Austria?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Lionel Messi busca hacer historia ante Austria

Además del boleto a los dieciseisavos de final, el encuentro puede convertirse en otra jornada histórica para Lionel Messi. El capitán argentino comparte actualmente con Miroslav Klose el récord de máximo goleador de los Mundiales con 16 tantos y también la marca de más victorias en la historia de la competición con 16 triunfos.

Un gol y una victoria frente a Austria le permitirían adueñarse en solitario de ambos registros y seguir ampliando una carrera que ya figura entre las más exitosas de todos los tiempos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Austria Fecha Domingo 22 de junio de 2026 Hora Argentina 14:00 Hora Estados Unidos 1 p.m. ET / 12 p.m. CT / 11 a.m. MT / 10 a.m. PT Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Competición Jornada 2 del Grupo J

Canales de TV

TV Pública (Canal 7)

Telefe

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming Online

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Paramount+

Argentina intentará asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Austria buscará dar uno de los golpes más importantes de la fase de grupos. Con Messi persiguiendo nuevos récords y dos selecciones que llegan tras ganar en el debut, Arlington será escenario de uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha mundialista.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)