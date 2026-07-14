La emoción del Mundial 2026 continúa con uno de los partidos más esperados del torneo: España vs. Francia. Los dos gigantes europeos se enfrentan por un lugar en la gran final y miles de aficionados en Argentina y otros países buscan cómo ver el encuentro EN VIVO y GRATIS a través de TV Pública, uno de los canales que llevará la transmisión por señal abierta.
Si no quieres perderte ningún detalle de esta semifinal, TV Pública también ofrece alternativas para seguir el partido desde internet, además de su señal tradicional de televisión. A continuación te contamos cómo ver el España vs. Francia por Canal 7, las opciones para acceder a la transmisión online y los horarios oficiales del encuentro en distintos países.
¿Cómo ver TV Pública EN VIVO GRATIS para seguir España vs. Francia?
TV Pública ofrece diferentes formas para disfrutar de su programación en vivo, tanto por televisión abierta como mediante internet.
Por televisión
- Sintoniza Canal 7 TV Pública desde la señal de televisión abierta en Argentina.
- También está disponible a través de distintos operadores de televisión por cable y satélite, según la región.
Por internet
- Ingresa al sitio web oficial de TV Pública desde cualquier navegador.
- Accede a la transmisión en vivo disponible durante la cobertura del Mundial 2026.
- También puedes seguir la programación desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles mediante plataformas que distribuyen la señal del canal.
Dispositivos compatibles
- Smart TV.
- Celulares Android.
- iPhone.
- Tablets.
- Computadoras (Windows y Mac).
- Navegadores web compatibles.
Se recomienda conectarse algunos minutos antes del inicio del partido para disfrutar de la previa, el análisis y las alineaciones oficiales.
Horarios de España vs. Francia por país
El partido entre España y Francia, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se jugará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
|País
|Hora
|México
|1:00 p. m.
|Guatemala
|1:00 p. m.
|El Salvador
|1:00 p. m.
|Honduras
|1:00 p. m.
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Panamá
|2:00 p. m.
|Colombia
|2:00 p. m.
|Ecuador
|2:00 p. m.
|Perú
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|1:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p. m.
|Venezuela
|3:00 p. m.
|Bolivia
|3:00 p. m.
|Chile
|3:00 p. m.
|Paraguay
|3:00 p. m.
|Argentina
|4:00 p. m.
|Uruguay
|4:00 p. m.
|España (peninsular)
|9:00 p. m.