La selección de Panamá inicia su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Ghana en un partido clave por la primera jornada del Grupo L. Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán comenzar con una victoria ante un rival africano que también aspira a dar el golpe en una zona compartida con Inglaterra y Croacia.
Para los aficionados panameños, la buena noticia es que el encuentro podrá seguirse a través de TVMax y Canal 9, señales que cuentan con la cobertura del Mundial 2026 en territorio nacional. Además, existen diversas alternativas para ver la transmisión por internet desde computadoras, celulares, tablets y televisores inteligentes. Si quieres conocer todos los canales disponibles, las opciones online y los horarios del partido en distintos países, sigue leyendo esta nota.
¿Dónde ver Panamá vs. Ghana EN VIVO?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Panamá permiten seguir el encuentro a través de:
- TVMax EN VIVO.
- Canal 9 (TVN).
- TVN Pass Online.
- Plataformas autorizadas de televisión deportiva en distintos países.
¿Cómo ver TV Max EN VIVO por TV y por internet?
Los fanáticos de Panamá podrán seguir el partido contra Ghana mediante distintas plataformas oficiales:
Ver TVMax por televisión
- TVMax en señal abierta dentro de Panamá.
- Operadores de cable que incluyen la señal de TVMax en su parrilla deportiva.
- Televisores digitales con acceso a la señal nacional.
Ver TVMax EN VIVO por internet
- TVN Pass, la plataforma oficial de streaming de TVN Media.
- Sitio web oficial de TVN Pass desde navegadores de PC y laptop.
- Aplicación TVN Pass para dispositivos Android y iPhone.
- Aplicación para Smart TV y dispositivos de streaming compatibles.
De acuerdo con la programación oficial para Panamá, TVMax y TVN forman parte de las señales encargadas de transmitir los partidos del Mundial 2026, incluyendo el debut de la selección canalera frente a Ghana.
Horarios de Panamá vs. Ghana por país
El encuentro entre Panamá y Ghana se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 en el Toronto Stadium de Canadá. El compromiso está programado para las siguientes horas en América y otras regiones:
|País
|Hora
|Panamá
|6:00 p.m.
|Perú
|6:00 p.m.
|Colombia
|6:00 p.m.
|Ecuador
|6:00 p.m.
|México
|6:00 p.m.
|Bolivia
|7:00 p.m.
|Venezuela
|7:00 p.m.
|Chile
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (Miami)
|7:00 p.m.
|Argentina
|8:00 p.m.
|Uruguay
|8:00 p.m.
|Paraguay
|8:00 p.m.
|Brasil
|8:00 p.m.
|Ghana
|11:00 p.m.
|España
|1:00 a.m. del jueves 18