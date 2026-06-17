Panamá cayó en su debut en la Copa Mundial ante Ghana. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Panamá cayó en su debut en la Copa Mundial ante Ghana. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

La inicia su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Ghana en un partido clave por la primera jornada del Grupo L. Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán comenzar con una victoria ante un rival africano que también aspira a dar el golpe en una zona compartida con Inglaterra y Croacia.

Para los aficionados panameños, la buena noticia es que el encuentro podrá seguirse a través de TVMax y Canal 9, señales que cuentan con la cobertura del Mundial 2026 en territorio nacional. Además, existen diversas alternativas para ver la transmisión por internet desde computadoras, celulares, tablets y televisores inteligentes. Si quieres conocer todos los canales disponibles, las opciones online y los horarios del partido en distintos países, sigue leyendo esta nota.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Panamá permiten seguir el encuentro a través de:

  • TVMax EN VIVO.
  • Canal 9 (TVN).
  • TVN Pass Online.
  • Plataformas autorizadas de televisión deportiva en distintos países.
Aficionados listos para seguir las acciones del cuadro canalero. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Ghana en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU. y México mediante canales de TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Aficionados listos para seguir las acciones del cuadro canalero. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Ghana en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU. y México mediante canales de TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver TV Max EN VIVO por TV y por internet?

Los fanáticos de Panamá podrán seguir el partido contra Ghana mediante distintas plataformas oficiales:

Ver TVMax por televisión

  • TVMax en señal abierta dentro de Panamá.
  • Operadores de cable que incluyen la señal de TVMax en su parrilla deportiva.
  • Televisores digitales con acceso a la señal nacional.

Ver TVMax EN VIVO por internet

  • TVN Pass, la plataforma oficial de streaming de TVN Media.
  • Sitio web oficial de TVN Pass desde navegadores de PC y laptop.
  • Aplicación TVN Pass para dispositivos Android y iPhone.
  • Aplicación para Smart TV y dispositivos de streaming compatibles.

De acuerdo con la programación oficial para Panamá, TVMax y TVN forman parte de las señales encargadas de transmitir los partidos del Mundial 2026, incluyendo el debut de la selección canalera frente a Ghana.

Horarios de Panamá vs. Ghana por país

El encuentro entre Panamá y Ghana se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 en el Toronto Stadium de Canadá. El compromiso está programado para las siguientes horas en América y otras regiones:

PaísHora
Panamá6:00 p.m.
Perú6:00 p.m.
Colombia6:00 p.m.
Ecuador6:00 p.m.
México6:00 p.m.
Bolivia7:00 p.m.
Venezuela7:00 p.m.
Chile7:00 p.m.
Estados Unidos (Miami)7:00 p.m.
Argentina8:00 p.m.
Uruguay8:00 p.m.
Paraguay8:00 p.m.
Brasil8:00 p.m.
Ghana11:00 p.m.
España1:00 a.m. del jueves 18
RPC TV, TVN, TVMAX, TiGo Sports y Telemetro EN VIVO - ver partido Panamá vs. Ghana por tv abierta Mundial 2026 | VIDEO
Panamá y Ghana se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TIGo Sports, Medcom Go, Telemetro, TVN, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE ECO PANAMÁ TV EN X DE @EcoPanamaTV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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