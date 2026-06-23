TVMax cuenta con los derechos de transmisión para pasar EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá vs. Croacia ONLINE, válido por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro de la selección panameña también será televisado en Panamá por TVN y RPC, mientras que para el resto de Latinoamérica estará disponible mediante ESPN y DSports (DIRECTV). Este compromiso comenzará a las 6:00 p.m. en horario panameño del martes 23 de junio y se disputará en el Toronto Stadium de Canadá.

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)

¿Cómo ver TVMax EN VIVO para seguir Panamá vs. Croacia?

La selección de Panamá afrontará un partido determinante en el Mundial 2026 frente a Croacia y los aficionados tendrán la posibilidad de seguir todas las incidencias a través de TVMax. La cadena panameña ofrecerá una cobertura especial del encuentro con programación previa, transmisión en vivo y análisis posterior.

¿Cómo ver Panamá vs. Croacia por TVMax en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante TVMax en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión abierta en territorio panameño. TVMax transmitirá el compromiso completo entre Panamá y Croacia.

¿Cómo ver TVMax por cable para seguir Panamá vs. Croacia?

TVMax también forma parte de la programación de diversos operadores de televisión por cable en Panamá. Los usuarios podrán acceder a la señal desde sus decodificadores habituales para disfrutar del encuentro mundialista.

¿Cómo ver TVMax por internet para Panamá vs. Croacia?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos conectados podrán acceder a los contenidos digitales y la cobertura especial que TVMax ofrecerá durante la jornada del Mundial 2026.

¿Cómo ver TVMax desde el celular para seguir Panamá vs. Croacia?

Los usuarios de teléfonos móviles podrán mantenerse al tanto de todas las incidencias del encuentro mediante las plataformas digitales compatibles con la cobertura de TVMax, desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver TVMax en Smart TV para seguir a Panamá?

Los televisores inteligentes permiten acceder a distintas aplicaciones y plataformas compatibles para disfrutar de la programación deportiva. De esta manera, los hinchas podrán seguir el encuentro entre Panamá y Croacia en pantalla grande.

¿Cómo ver TVMax desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una computadora podrán acceder a la cobertura digital del canal y mantenerse informados con todas las novedades relacionadas con la participación de Panamá en el Mundial 2026.

¿Qué otros canales transmitirán Panamá vs. Croacia?

Además de TVMax, el partido podrá verse en Panamá mediante TVN y RPC. Asimismo, ESPN y DIRECTV llevarán la transmisión para distintos países de Latinoamérica, ampliando las opciones para seguir este importante compromiso.

¿Por qué ver Panamá vs. Croacia por TVMax?

TVMax se presenta como una de las principales alternativas para seguir a la selección panameña durante el Mundial 2026. La señal ofrecerá cobertura completa antes, durante y después del encuentro, con relatos, comentarios y análisis de un partido clave para las aspiraciones de Panamá en el Grupo L.