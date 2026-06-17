Desde el Estadio Toronto, este miércoles 17 de junio desde las 6:00 p.m. (hora en Panamá), Panamá vs. Ghana se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada del Mundial 2026. Recuerda que el duelo se verá por TVN y RPC TV en territorio panameño, mientras que para otros países de Latinoamérica también estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO), ESPN y Disney Plus. En Panamá este duelo comenzará a las 6:00 p.m., misma hora que en Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia; y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¡Pelota Libre TV es una señal pirata, no la busques!

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)

¿Cómo ver TVN EN VIVO para seguir Panamá vs. Ghana?

La selección de Panamá inicia su camino en el Mundial 2026 con un importante duelo frente a Ghana. Para los aficionados que desean seguir el encuentro por TVN, existen múltiples alternativas que permiten acceder a la transmisión desde televisión abierta, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver TVN por señal abierta para seguir Panamá vs. Ghana?

La forma más sencilla de acceder a TVN es mediante la señal abierta en territorio panameño. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo directamente desde su televisor sin necesidad de contar con un servicio de televisión por suscripción.

¿Cómo ver TVN por internet para seguir Panamá vs. Ghana?

TVN también ofrece acceso a sus contenidos mediante sus plataformas digitales. Los usuarios podrán ingresar a sus canales oficiales para seguir la cobertura del encuentro y disfrutar de toda la información relacionada con el Mundial 2026.

¿Cómo ver TVN desde el celular para seguir Panamá vs. Ghana?

Los aficionados pueden acceder a la programación de TVN desde dispositivos móviles mediante las aplicaciones y plataformas digitales oficiales habilitadas por el canal, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver TVN desde una tablet para seguir Panamá vs. Ghana?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del encuentro. Solo es necesario acceder a las plataformas digitales oficiales de TVN para seguir el compromiso en directo.

¿Cómo ver TVN en Smart TV para seguir Panamá vs. Ghana?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a las aplicaciones compatibles o utilizar herramientas de transmisión para disfrutar del partido en una pantalla más grande desde la comodidad de su hogar.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir Panamá vs. Ghana?

Los usuarios de DIRECTV podrán seguir el encuentro a través de DSports en televisión por suscripción. Además, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver TVN junto a RPC TV para seguir Panamá vs. Ghana?

Además de TVN, los aficionados panameños también podrán seguir el compromiso a través de RPC TV, canal que contará con la transmisión del debut de Panamá en la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué ver Panamá vs. Ghana por TVN?

TVN ofrecerá una cobertura completa del encuentro con la previa, relatos, comentarios, análisis y toda la información relacionada con la participación de Panamá en el Mundial 2026, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir a la selección canalera.