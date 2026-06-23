Desde el Toronto Stadium, este martes 23 de junio desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá), Panamá vs. Croacia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. Recuerda que el compromiso se podrá ver en señal abierta a través de TVN, TVMax y RPC en todo Panamá, mientras que ESPN y DIRECTV llevarán la transmisión para distintos países de Latinoamérica. En Croacia, el encuentro comenzará a la 1:00 a.m. del miércoles 24 de junio. ¡No busques señales piratas para seguir este importante partido mundialista!

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)

¿Cómo ver TVN EN VIVO para seguir Panamá vs. Croacia?

La selección de Panamá vuelve a la acción en el Mundial 2026 con un partido decisivo frente a Croacia. Para los aficionados que desean seguir el encuentro por TVN, existen distintas alternativas para acceder a la transmisión desde televisión abierta, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV. TVN ofrecerá una cobertura especial con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior.

¿Cómo ver TVN por televisión para seguir Panamá vs. Croacia?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante la señal abierta de TVN, disponible para todo el territorio panameño. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro en vivo desde cualquier televisor con acceso a la señal del canal.

¿Cómo ver TVN por internet para Panamá vs. Croacia?

Los usuarios también podrán acceder a los contenidos digitales de TVN mediante sus plataformas oficiales, donde encontrarán información relacionada con el Mundial 2026 y la participación de la selección panameña.

¿Cómo ver TVN desde el celular para seguir Panamá vs. Croacia?

Los aficionados podrán mantenerse informados desde cualquier lugar mediante los dispositivos móviles, siguiendo la cobertura especial de TVN para este compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo L.

¿Cómo ver TVN en Smart TV para Panamá vs. Croacia?

Los usuarios de Smart TV podrán disfrutar de la cobertura del partido mediante las aplicaciones y servicios compatibles con sus dispositivos, permitiendo una mejor experiencia para seguir a la selección panameña.

¿Cómo ver TVN desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir las incidencias desde una PC o laptop podrán acceder a los contenidos digitales y la cobertura informativa que ofrecerá TVN durante la jornada mundialista.

¿Cómo ver TVN junto a TVMax y RPC para seguir Panamá vs. Croacia?

Además de TVN, los aficionados contarán con las señales de TVMax y RPC para seguir este importante compromiso. Estas cadenas también llevarán la transmisión del encuentro entre Panamá y Croacia para todo el país.

¿Cómo ver Panamá vs. Croacia por ESPN y DIRECTV?

En distintos países de Latinoamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y DIRECTV, señales que cuentan con los derechos para emitir los partidos del Mundial 2026 y que ofrecerán una amplia cobertura del compromiso.

¿Por qué ver Panamá vs. Croacia por TVN?

TVN es una de las principales opciones para seguir a la selección panameña durante el Mundial 2026. La señal ofrecerá una cobertura completa con relatos, comentarios, análisis y toda la información relacionada con el desempeño de Panamá en esta importante competencia internacional.