Panamá y Ghana se verán las caras este miércoles 17 de junio a las 7 pm ET / 4 pm PT en el imponente BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), en partido correspondiente a la jornada inaugural del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Los Canaleros y Las “Estrellas Negras” intentarán conseguir un buen resultado en un sector de altísima competencia que incluye a potencias europeas como Inglaterra y Croacia. TVN transmitirá por Internet para todo el territorio panameño las incidencias del encuentro Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026.

TORONTO (CANADÁ), 17/06/2026.- Cobertura oficial de TIGO SPORTS EN VIVO GRATIS para ver el partido Panamá vs. Ghana hoy por la fecha 1 del grupo L del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo mirar Canal TVN EN VIVO GRATIS, partido Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

Para disfrutar de la programación de TVN Media en vivo, puedes hacerlo completamente gratis y de manera oficial a través de su plataforma de streaming TVN Pass (para Panamá), su página web y aplicación oficial. A continuación, te comparto las opciones principales para acceder a esta plataforma dependiendo de tu ubicación:

TVN Pass (Panamá) Señal en vivo de TVN Noticias (Panamá) Es la plataforma oficial de TVN Media. Puedes acceder a las señales en vivo de TVN y TVMAX, además de contenido exclusivo, desde su página web de TVN Pass o descargando su aplicación móvil. Puedes seguir la transmisión en directo y las últimas actualizaciones en la sección de En Vivo de TVN Noticias.

Debido a una similitud en siglas, TVN Play también es el nombre de un servicio similar en Chile (correspondiente a la señal de Televisión Nacional de Chile) y puedes ver su programación en directo y contenido a la carta en el sitio oficial de TVN o mediante su plataforma de streaming.

¿Qué canal transmite partido Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026 en Panamá?

En territorio panameño, los derechos de transmisión del Mundial 2026 incluyen a TVN Media, por lo que los partidos de la Sele se emiten a través de sus señales principales:

TVN (Canal 2) TVMAX Señal abierta a nivel nacional Canal deportivo del grupo, disponible en cable y operadores de TV de pago.

Dependiendo de la parrilla del día, la transmisión del Panamá vs. Ghana se ofrece por TVMAX, con cobertura especial, análisis y programación previa centrada en la Sele.

Consulta dónde puedes ver el partido de Panamá vs. Ghana EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026, este miércoles 17 de junio desde Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

TVN en vivo por internet: cómo ver TVMAX online con TVN Pass

Si quieres ver Panamá vs. Ghana en tu celular, tablet, laptop o Smart TV, necesitas acceder a la señal oficial de TVMAX en streaming. Para ello, el grupo TVN dispone de su plataforma digital:

TVN Pass: acceso a TVMAX EN VIVO

TVN Pass es la plataforma online del grupo TVN, donde se agrupan sus canales y contenido bajo demanda.

Dentro de TVN Pass, los usuarios pueden encontrar el canal “TVMAX EN VIVO”, que replica la señal televisiva en tiempo real.

Al acceder a TVMAX EN VIVO a través de TVN Pass, podrás seguir la transmisión oficial del Mundial 2026 y, en particular, el partido Panamá vs. Ghana desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Fecha, hora y estadio del partido Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Panamá y Ghana se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en el BMO Field de Toronto.

Competición: Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026

Partido: Panamá vs. Ghana

Jornada: Fecha 1 – Grupo L

Hora: 7 pm ET / 6 pm (hora de Ciudad de Panamá) / 4 pm PT

Sede: BMO Field, Toronto, Canadá

Panamá y Ghana se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TIGo Sports, Medcom Go, Telemetro, TVN, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE ECO PANAMÁ TV EN X DE @EcoPanamaTV)