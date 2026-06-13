TyC Sports transmitirá el encuentro entre Brasil vs. Marruecos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el arranque del Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Argentina, ya que también estarán las televisaciones de TV Pública, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Pelota Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio de Nueva York desde las 5:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Brasil vs. Marruecos se verá por la transmisión de ESPN, Disney Plus, DSports, DIRECTV, DGO, América TV, tvGO, TyC Sports y TV Azteca 7. (Video: CBF)

¿Cómo ver TyC Sports por cable para seguir Brasil vs. Marruecos?

La forma más común de acceder a TyC Sports en Argentina es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como Cablevisión Flow, DIRECTV, Telecentro y Supercanal incluyen la señal dentro de sus paquetes deportivos o básicos, permitiendo seguir en vivo el partido entre Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026.

¿Cómo ver TyC Sports Play para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los clientes de cable que tengan TyC Sports en su paquete pueden acceder sin costo adicional a TyC Sports Play. Solo deben ingresar con los datos de su operador de TV y acceder a la transmisión en vivo del encuentro desde una computadora, celular, tablet o Smart TV.

¿Cómo ver TyC Sports por internet para seguir Brasil vs. Marruecos?

TyC Sports ofrece su señal online mediante TyC Sports Play. Esta plataforma permite seguir la programación en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet, siempre que el usuario cuente con una suscripción válida a un operador de televisión habilitado.

¿Cómo ver TyC Sports desde el celular para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los aficionados pueden descargar la aplicación de TyC Sports Play en dispositivos Android o iPhone. Tras iniciar sesión con los datos de su proveedor de televisión, podrán acceder a la cobertura en vivo del Brasil vs. Marruecos desde cualquier lugar.

¿Cómo ver TyC Sports en una tablet para seguir Brasil vs. Marruecos?

Las tablets también permiten acceder a TyC Sports Play mediante la aplicación oficial o desde el navegador web. De esta manera, los usuarios podrán seguir el partido con la misma transmisión disponible en televisión.

¿Cómo ver TyC Sports en Smart TV para seguir Brasil vs. Marruecos?

Dependiendo del modelo de televisor, es posible acceder a TyC Sports Play mediante aplicaciones compatibles o utilizando el navegador integrado del Smart TV. También se puede transmitir la señal desde un celular o computadora mediante Chromecast o tecnologías similares.

¿Cómo ver TyC Sports desde una PC o laptop para seguir Brasil vs. Marruecos?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una computadora pueden ingresar al portal oficial de TyC Sports Play, iniciar sesión con su cuenta vinculada a un operador de TV y acceder a la transmisión en vivo del partido entre Brasil y Marruecos.

¿Cómo ver TyC Sports con Flow para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los clientes de Flow pueden sintonizar TyC Sports directamente desde el decodificador o mediante la aplicación Flow en celulares, tablets, Smart TV y computadoras. Esta alternativa permite seguir el encuentro tanto dentro como fuera del hogar.

¿Cómo ver TyC Sports con DirecTV para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los usuarios de DIRECTV que tengan incluido TyC Sports en su paquete de canales podrán acceder a la señal desde el televisor o mediante las plataformas digitales habilitadas por el operador, disfrutando de toda la cobertura del Mundial 2026.