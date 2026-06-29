Paraguay y Alemania protagonizan uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. La Albirroja intentará sorprender a una de las selecciones favoritas del torneo, mientras que el conjunto alemán buscará hacer valer su experiencia para avanzar a la siguiente ronda. Si estás en Argentina y quieres seguir el encuentro, TyC Sports será una de las opciones para disfrutar del partido en vivo. A continuación, te contamos cómo ver la señal por televisión y por internet mediante TyC Sports Play, si es posible acceder al servicio desde el extranjero y los horarios oficiales del compromiso en distintos países.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV y online?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Paraguay y Alemania a través de las diferentes plataformas oficiales de TyC Sports.

Estas son las principales opciones para ver la transmisión:

TyC Sports por TV: disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. TyC Sports Play: la plataforma oficial permite seguir la programación en vivo desde computadoras, celulares y tablets.

la plataforma oficial permite seguir la programación en vivo desde computadoras, celulares y tablets. Aplicación TyC Sports Play: disponible para dispositivos Android e iOS, ideal para ver el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

disponible para dispositivos Android e iOS, ideal para ver el partido desde cualquier lugar con conexión a internet. Smart TV: también es posible acceder a TyC Sports Play desde navegadores compatibles o mediante funciones de transmisión desde dispositivos móviles.

El partido del Mundial 2026 se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Canal 105 (HD) de Claro TV

¿Se puede ver TyC Sports desde el extranjero?

Sí, aunque con restricciones.

TyC Sports Play está orientado principalmente al público de Argentina y muchos de sus contenidos deportivos están sujetos a derechos de transmisión. Por ello, algunos eventos, como los partidos del Mundial, pueden estar disponibles únicamente para usuarios ubicados en territorio argentino o para quienes accedan mediante un proveedor de TV habilitado.

Si te encuentras fuera de Argentina, lo más recomendable es consultar el canal con derechos oficiales de transmisión en tu país, ya que la disponibilidad internacional de TyC Sports puede variar según la competencia y la región.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania?

Paraguay y Alemania se enfrentarán este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Estos son los horarios del partido en los principales países: