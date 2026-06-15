Por la primera fecha de la Fase de Grupos, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la 2026. ¿Qué canales transmitirán este duelo de ‘La Roja’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), TyC Sports y Paramount+. Además, en territorio español, por RTVE ¿A qué hora se podrá ver el partido? En España a las 6:00 p.m., con siete horas menos en Perú (11:00 a.m.) y ocho horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará este lunes 15 de junio desde el Atlanta Stadium.

TyC Sports, España vs. Cabo Verde: transmisión de DIRECTV (DSports), DGo y RTVE. (Video: @sefutbol)
TyC Sports, España vs. Cabo Verde: transmisión de DIRECTV (DSports), DGo y RTVE. (Video: @sefutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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