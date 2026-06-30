Los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 presentan un atractivo duelo entre Francia y Suecia, dos selecciones que buscarán seguir con vida en la lucha por el título. En Argentina, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de TyC Sports, uno de los canales que llevará la transmisión EN VIVO por televisión y plataformas digitales.
Si quieres disfrutar del partido desde cualquier dispositivo, aquí te contamos cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV e Internet, además de los horarios oficiales del compromiso en Argentina y otros países de Latinoamérica para que no te pierdas ningún detalle.
¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV e Internet?
Los aficionados argentinos podrán seguir el partido entre Francia y Suecia mediante las distintas opciones que ofrece TyC Sports.
Ver TyC Sports por televisión
TyC Sports está disponible en la mayoría de los operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Solo debes sintonizar el canal desde tu proveedor habitual para seguir la transmisión en vivo.
Ver TyC Sports online
Si prefieres ver el encuentro desde un celular, computadora, tablet o Smart TV, estas son las principales alternativas:
- TyC Sports Play (para usuarios con un proveedor de TV habilitado).
- Sitio web oficial de TyC Sports.
- Aplicación oficial de TyC Sports Play para dispositivos móviles.
- Acceso mediante navegadores web en computadoras y Smart TV compatibles.
En algunos casos será necesario iniciar sesión con los datos del proveedor de televisión contratado para acceder a la transmisión en vivo.
¿A qué hora juega Francia vs. Suecia? Horarios por país
Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.
|País
|Hora
|México
|15:00
|Guatemala
|15:00
|Honduras
|15:00
|El Salvador
|15:00
|Nicaragua
|15:00
|Costa Rica
|15:00
|Colombia
|16:00
|Perú
|16:00
|Ecuador
|16:00
|Panamá
|16:00
|Chile
|17:00
|Bolivia
|17:00
|Venezuela
|17:00
|Paraguay
|18:00
|Argentina
|18:00
|Uruguay
|18:00
|Brasil (Brasilia)
|18:00
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|España
|23:00