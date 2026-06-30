Los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 presentan un atractivo duelo entre Francia y Suecia, dos selecciones que buscarán seguir con vida en la lucha por el título. En Argentina, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de TyC Sports, uno de los canales que llevará la transmisión EN VIVO por televisión y plataformas digitales.

Si quieres disfrutar del partido desde cualquier dispositivo, aquí te contamos cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV e Internet, además de los horarios oficiales del compromiso en Argentina y otros países de Latinoamérica para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV e Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido entre Francia y Suecia mediante las distintas opciones que ofrece TyC Sports.

Ver TyC Sports por televisión

TyC Sports está disponible en la mayoría de los operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Solo debes sintonizar el canal desde tu proveedor habitual para seguir la transmisión en vivo.

Ver TyC Sports online

Si prefieres ver el encuentro desde un celular, computadora, tablet o Smart TV, estas son las principales alternativas:

TyC Sports Play (para usuarios con un proveedor de TV habilitado).

Sitio web oficial de TyC Sports.

Aplicación oficial de TyC Sports Play para dispositivos móviles.

Acceso mediante navegadores web en computadoras y Smart TV compatibles.

En algunos casos será necesario iniciar sesión con los datos del proveedor de televisión contratado para acceder a la transmisión en vivo.

¿A qué hora juega Francia vs. Suecia? Horarios por país

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

País Hora México 15:00 Guatemala 15:00 Honduras 15:00 El Salvador 15:00 Nicaragua 15:00 Costa Rica 15:00 Colombia 16:00 Perú 16:00 Ecuador 16:00 Panamá 16:00 Chile 17:00 Bolivia 17:00 Venezuela 17:00 Paraguay 18:00 Argentina 18:00 Uruguay 18:00 Brasil (Brasilia) 18:00 Estados Unidos (ET) 16:00 España 23:00

Francia y Suecia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)