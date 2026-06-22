Con un boleto a los dieciseisavos de final prácticamente al alcance de la mano y Lionel Messi persiguiendo nuevos récords históricos, Argentina afronta este domingo 22 de junio uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. La Albiceleste se mide ante Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT en Estados Unidos) , en un encuentro que podría definir buena parte del futuro de ambos seleccionados en el torneo.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play, que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

Acceda a la señal de TyC Sports en vivo gratis para saber dónde ver el partido Argentina vs. Austria en directo. Transmisión disponible mediante sistemas de fútbol TV y TyC Sports Play online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Argentina llega fortalecida tras su contundente victoria sobre Argelia en el debut mundialista. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene la base que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024, con figuras de la talla de Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y, por supuesto, Lionel Messi.

La principal atención estará centrada en el capitán argentino. Messi comparte actualmente con Miroslav Klose los récords de máximo goleador histórico de los Mundiales y de jugador con más victorias en la competición. Un gol y un triunfo frente a Austria le permitirían adueñarse en solitario de ambas marcas.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Austria atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente bajo la dirección de Ralf Rangnick. Después de vencer a Jordania en su estreno, los europeos llegan con confianza y con jugadores de experiencia internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina y Austria EN VIVO por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Austria?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Austria: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Austria Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J Fecha Domingo 22 de junio de 2026 Hora Argentina 14:00 Hora Estados Unidos 1 p.m. ET / 12 p.m. CT / 11 a.m. MT / 10 a.m. PT TV en Argentina TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Instancia Jornada 2 del Grupo J

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)