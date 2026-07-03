TyC Sports pasará el Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Miami, ubicado en Estados Unidos, por la definición de los 16avos de final del Mundial 2026. En suelo argentino, la televisación también estará a cargo de TyC Sports Play, TV Pública, Mi Telefe y Telefe. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 7:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

Por el Mundial 2026, Argentina vs. Cabo Verde se verá por TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TyC Sports?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde a través de TyC Sports, señal que transmitirá en vivo este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el minuto a minuto, entrevistas y el análisis posterior del encuentro.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TyC Sports en televisión?

Para ver el Argentina vs. Cabo Verde por televisión, los usuarios deberán contar con un servicio de cable o satélite que incluya la señal de TyC Sports, disponible en operadores como Cablevisión Flow, DIRECTV, Telecentro, Supercanal y otros prestadores de TV paga en Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TyC Sports Play?

Otra alternativa para disfrutar del Argentina vs. Cabo Verde es mediante TyC Sports Play, la plataforma digital del canal que permite seguir la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet, siempre que el usuario tenga acceso mediante un operador de televisión habilitado.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TyC Sports desde el celular?

Los aficionados podrán ver el Argentina vs. Cabo Verde descargando la aplicación de TyC Sports Play en dispositivos Android y iPhone. Tras iniciar sesión con su proveedor de televisión, tendrán acceso a la transmisión en vivo, además de estadísticas, videos y contenido exclusivo del Mundial 2026.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TyC Sports en una computadora?

El partido Argentina vs. Cabo Verde también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al sitio oficial de TyC Sports y accediendo a TyC Sports Play, donde estará disponible la señal en vivo y toda la cobertura del encuentro. TyC Sports

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por TyC Sports en Smart TV?

Los usuarios que deseen ver el Argentina vs. Cabo Verde en pantalla grande podrán acceder a TyC Sports Play desde navegadores compatibles o mediante aplicaciones de transmisión disponibles en algunos televisores inteligentes y dispositivos como Chromecast, Apple TV o Android TV.

¿Qué ofrece TyC Sports durante la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. Cabo Verde, TyC Sports ofrecerá una programación especial con análisis tácticos, entrevistas, reacciones de los protagonistas y toda la información relacionada con el camino de la Albiceleste en el Mundial 2026.