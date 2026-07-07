TyC Sports pasará el Argentina vs. Egipto EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Atlanta, ubicado en Estados Unidos, por la definición de los octavos de final del Mundial 2026. En suelo argentino, la televisación también estará a cargo de TyC Sports Play, TV Pública, Mi Telefe y Telefe. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a la 1:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

Argentina vs. Egipto será transmitido por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TyC Sports en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Egipto a través de TyC Sports, una de las señales que transmitirá en vivo este duelo de los octavos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del encuentro, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la Selección Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TyC Sports en televisión por cable?

El encuentro Argentina vs. Egipto estará disponible para los abonados de TyC Sports en las principales compañías de televisión por cable y satélite de Argentina. La señal se encuentra disponible en operadores como Cablevisión Flow, Telecentro, DirecTV, Supercanal, Claro TV y otros servicios de televisión paga del país.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TyC Sports Play?

Otra alternativa para seguir el Argentina vs. Egipto es mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial del canal, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro y una programación especial dedicada a la Albiceleste durante el Mundial 2026. El partido figura en la programación oficial de la plataforma para este martes 7 de julio.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TyC Sports Play desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Argentina vs. Egipto descargando la aplicación de TyC Sports Play o ingresando desde el navegador de su dispositivo móvil. Para acceder a la transmisión en vivo es necesario validar el servicio con un operador de televisión compatible.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TyC Sports Play en una computadora?

El partido Argentina vs. Egipto también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al sitio oficial de TyC Sports Play, donde los usuarios podrán acceder a la señal en vivo, estadísticas, videos y contenido exclusivo relacionado con la Selección Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por TyC Sports en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Argentina vs. Egipto en pantalla grande podrán acceder a TyC Sports Play desde navegadores compatibles o transmitir el contenido mediante dispositivos como Chromecast, Android TV y Apple TV, siempre que cuenten con una suscripción habilitada por su cableoperador.

¿Qué ofrece TyC Sports durante la transmisión de Argentina vs. Egipto?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. Egipto, TyC Sports ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y una amplia cobertura de la Selección Argentina, que buscará avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 frente al conjunto africano.