TyC Sports Play pasará el Francia vs. Marruecos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Boston, ubicado en Estados Unidos, por la definición de los cuartos de final del Mundial 2026. En suelo argentino, la televisación también estará a cargo de TyC Sports Play, TV Pública, Mi Telefe y Telefe. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 5:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

¿Cómo ver Francia vs. Marruecos por TyC Sports EN VIVO?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 podrá seguirse en Argentina a través de TyC Sports, uno de los canales que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. La señal ofrecerá una cobertura completa del encuentro, con programas especiales antes del inicio, el relato en vivo y el análisis posterior de todo lo ocurrido en Boston.

¿Cómo acceder a TyC Sports Play para ver Francia vs. Marruecos?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán ingresar a TyC Sports Play desde su navegador o mediante la plataforma compatible con su dispositivo. Para acceder a la transmisión en vivo es necesario validar una suscripción con un operador de cable habilitado, ya que los partidos del Mundial están disponibles para abonados autorizados.

¿Necesito tener cable para ver Francia vs. Marruecos en TyC Sports Play?

Sí. Para acceder a la señal en vivo de TyC Sports Play es necesario contar con un servicio de televisión por cable o IPTV compatible y vincular la cuenta con el operador correspondiente. Una vez realizada la validación, el usuario podrá disfrutar de la transmisión del Mundial 2026 desde cualquier dispositivo compatible.

¿Cómo iniciar sesión en TyC Sports Play para ver el Mundial 2026?

Para ingresar a TyC Sports Play solo debes acceder a la plataforma oficial, seleccionar tu empresa de cable e introducir los datos de acceso proporcionados por el operador. Después de completar la validación, tendrás acceso a la programación en vivo, incluyendo el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Francia vs. Marruecos por TyC Sports Play?

TyC Sports Play es compatible con computadoras mediante navegadores web, además de teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos con acceso a internet. Esto permite seguir el Francia vs. Marruecos desde casa o mientras te desplazas, siempre que dispongas de una conexión estable y una cuenta habilitada por tu operador de televisión.

¿Qué operadores permiten acceder a TyC Sports Play?

TyC Sports Play puede utilizarse con numerosos operadores de televisión habilitados en Argentina, entre ellos Cablevisión Flow, Telecentro, DirecTV, Gigared, Antina, Colsecor y otros prestadores adheridos. La disponibilidad puede variar según la región, por lo que se recomienda verificar que el proveedor figure entre los operadores compatibles antes del inicio del partido.

¿Qué ofrece la cobertura de TyC Sports para Francia vs. Marruecos?

Además de la transmisión del encuentro, TyC Sports contará con una programación especial dedicada al Mundial 2026, incluyendo información de último momento, alineaciones confirmadas, análisis tácticos, entrevistas y el resumen completo del primer duelo de los cuartos de final. La cobertura se extenderá antes y después del partido con la participación de su equipo de periodistas y comentaristas especializados.

Por la Copa del Mundo 2026, Francia vs. Marruecos. (Video: @equipedefrance)