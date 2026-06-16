Argentina disputará este martes 16 de junio uno de los partidos más esperados de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El encuentro comenzará a las 22:00 horas de Buenos Aires (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y marcará el estreno de la vigente campeona del mundo en el Grupo J, donde la Albiceleste intentará dar el primer paso hacia la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022.

¿Quieres ver el juego de la Scaloneta desde tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports (acrónimo de Torneos y Competencias) y su aplicación de streaming TyC Sports Play. Aquí te explico los pasos que debes seguir para seguir el enfrentamiento.

No será un partido cualquiera. Argentina inicia una nueva aventura mundialista con la responsabilidad de defender el título y con Lionel Messi afrontando lo que podría ser su última Copa del Mundo. Del otro lado estará una selección argelina competitiva y peligrosa, liderada por Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Houssem Aouar, que buscará sorprender desde el arranque del torneo. Todo el encuentro podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de TyC Sports y sus plataformas digitales.

¿Dónde ver TyC Sports En Vivo, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Flow Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te enseño los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el partido entre Argentina y Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Argelia?

TyC Sports Play ofrece acceso digital a la programación del canal, sujeto a disponibilidad regional y a los acuerdos de distribución vigentes. Se recomienda ingresar a la plataforma oficial y verificar la compatibilidad con dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, Smart TV y navegadores de escritorio. En algunos territorios, el acceso puede requerir autenticación con el proveedor de TV o estar limitado por derechos de transmisión.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, Argentina vs. Argelia desde los EE.UU.?

TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes verlo mediante Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes acceder a la señal a través de DIRECTV por el Canal 469, sujeto a disponibilidad y planes de suscripción.

Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios en determinados mercados. Además de TyC Sports, el servicio de streaming incluye una amplia oferta de canales deportivos y de entretenimiento.

Argentina vs. Argelia: fecha, horario y dónde ver en vivo el Mundial 2026

Día : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Hora : 22:00 horas de Buenos Aires (Argentina) | 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

: 22:00 horas de Buenos Aires (Argentina) | 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT TV : TyC Sports

: TyC Sports Streaming : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Estadio : GEHA Field at Arrowhead Stadium

: GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad : Kansas City, Misuri, Estados Unidos

: Kansas City, Misuri, Estados Unidos Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Jornada 1 del Grupo J

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)