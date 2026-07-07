Todo listo para que la ‘Scaloneta’ vuelva a jugar en este Mundial de Fútbol 2026. Este martes 7 de julio, no te pierdas la transmisión de para seguir el juego de los octavos de final del Mundial, desde las 13:00 horas Buenos Aires. Esta vez, la selección argentina se traslada a Atlanta, para jugar en el Mercedes Benz Stadium, en un nuevo duelo contra una de las 2 selecciones africanas que restan en el certamen. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este choque minuto a minuto.

ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 07/07/2026.- TyC Sports EN VIVO el partido de Argentina vs. Egipto con Lionel Messi hoy por los octavos de final del Mundial 2026, desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. FOTO: Cortesía de la Selección Argentina
ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 07/07/2026.- TyC Sports EN VIVO el partido de Argentina vs. Egipto con Lionel Messi hoy por los octavos de final del Mundial 2026, desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. FOTO: Cortesía de la Selección Argentina

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

OperadorCanal
Flow22 SD y 101 HD
DirecTV629 SD y 1629 HD
Telecentro106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto hoy?

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 07 de julio desde las 13:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia por los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina vs. Egipto: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Egipto
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaOctavos de final
FechaMartes 7 de julio de 2026
Hora13:00 (Argentina)
TVTyC Sports, TV Pública y Telefe
StreamingTyC Sports Play y DGO
EstadioMercedes Benz Stadium
CiudadAtlanta, Georgia
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, ESPN, DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Egipto por TV y Online | Mundial de Fútbol | VIDEO
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)
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