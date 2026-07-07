Todo listo para que la ‘Scaloneta’ vuelva a jugar en este Mundial de Fútbol 2026. Este martes 7 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Egipto vía TyC Sports y TyC Sports Play para seguir el juego de los octavos de final del Mundial, desde las 13:00 horas Buenos Aires. Esta vez, la selección argentina se traslada a Atlanta, para jugar en el Mercedes Benz Stadium, en un nuevo duelo contra una de las 2 selecciones africanas que restan en el certamen. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este choque minuto a minuto.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.
¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto hoy?
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 07 de julio desde las 13:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia por los octavos de final del Mundial 2026.
Argentina vs. Egipto: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Egipto
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Octavos de final
|Fecha
|Martes 7 de julio de 2026
|Hora
|13:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports, TV Pública y Telefe
|Streaming
|TyC Sports Play y DGO
|Estadio
|Mercedes Benz Stadium
|Ciudad
|Atlanta, Georgia