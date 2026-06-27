Impulsada por un rendimiento demoledor ante Austria, que le aseguró de forma matemática el liderato del Grupo J, la Selección Argentina busca el puntaje perfecto ante Jordania por la tercera jornada del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo es este sábado 27 de junio, desde las 23:00 (hora de Buenos Aires) / 22:00 ET, en el AT&T Stadium de Arlington . ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play, que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

Conoce los horarios y canales de TV en Estados Unidos para ver el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO este sábado 27 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Operador en Argentina Canal SD Canal HD Detalle de acceso Flow (Cablevisión/Personal) 22 101 Incluido en paquetes de TV básica y superiores. DirecTV / D Sports 629 1629 Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol. Telecentro 106 1018 Incluido en TV Digital y HD. Claro TV – 105 Señal en alta definición en todos los planes HD.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Jordania?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / App Requisito de acceso Cómo ver TyC Sports en vivo TyC Sports Play Registro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina. Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.

tycsports+1 Flow App (Personal) Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla. Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports. DirecTV GO / D GO Abono de DirecTV con acceso a plataforma online. Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible. Telecentro Play Cliente de Telecentro con TV Digital/HD. Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports. Claro Video / Claro TV App Servicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports. Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Jordania: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Jordania Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J Fecha Sábado 27 de junio de 2026 Hora Argentina 23:00 Hora Estados Unidos 22 horas ET / 21 horas CT / 20 horas MT / 19 horas PT TV en Argentina TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Instancia Jornada 2 del Grupo J

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)