Impulsada por un rendimiento demoledor ante Austria, que le aseguró de forma matemática el liderato del Grupo J, la Selección Argentina busca el puntaje perfecto ante Jordania por la tercera jornada del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo es este sábado 27 de junio, desde las 23:00 (hora de Buenos Aires) / 22:00 ET, en el AT&T Stadium de Arlington. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante , que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

Conoce los horarios y canales de TV en Estados Unidos para ver el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO este sábado 27 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV en Estados Unidos para ver el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO este sábado 27 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Operador en ArgentinaCanal SDCanal HDDetalle de acceso
Flow (Cablevisión/Personal)22101Incluido en paquetes de TV básica y superiores.
DirecTV / D Sports6291629Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol.
Telecentro1061018Incluido en TV Digital y HD.
Claro TV105Señal en alta definición en todos los planes HD.
  • Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital
  • Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV
  • Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Jordania?

permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / AppRequisito de accesoCómo ver TyC Sports en vivo
TyC Sports PlayRegistro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina.Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.
tycsports+1
Flow App (Personal)Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla.Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports.
DirecTV GO / D GOAbono de DirecTV con acceso a plataforma online.Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible.
Telecentro PlayCliente de Telecentro con TV Digital/HD.Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports.
Claro Video / Claro TV AppServicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports.Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

  • Teléfonos móviles Android y iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

  • Fanatiz
  • Fubo
  • TyC Sports Internacional
  • DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Jordania: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Jordania
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
GrupoJ
FechaSábado 27 de junio de 2026
Hora Argentina23:00
Hora Estados Unidos22 horas ET / 21 horas CT / 20 horas MT / 19 horas PT
TV en ArgentinaTyC Sports
StreamingTyC Sports Play
EstadioAT&T Stadium
CiudadArlington, Texas
InstanciaJornada 2 del Grupo J
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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