Uno de los duelos de eliminación directa que nadie se querrá perder es el que protagonizarán Brasil y Noruega por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo es este domingo 5 de julio, desde las 17:00 (hora de Buenos Aires) / 16:00 ET, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. ¿Quieres ver el partido Brasil vs. Noruega desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play, que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

Señal de GOL Caracol EN VIVO para ver el partido de Noruega vs. Brasil, con Erling Haaland, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, este domingo 5 de julio desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de GOL Caracol EN VIVO para ver el partido de Noruega vs. Brasil, con Erling Haaland, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, este domingo 5 de julio desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Brasil vs. Noruega por los 8avos de final del Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Brasil vs. Noruega EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026.

Operador en ArgentinaCanal SDCanal HDDetalle de acceso
Flow (Cablevisión/Personal)22101Incluido en paquetes de TV básica y superiores.
DirecTV / D Sports6291629Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol.
Telecentro1061018Incluido en TV Digital y HD.
Claro TV105Señal en alta definición en todos los planes HD.
  • Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital
  • Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV
  • Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Brasil vs. Noruega?

permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / AppRequisito de accesoCómo ver TyC Sports en vivo
TyC Sports PlayRegistro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina.Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.
tycsports+1
Flow App (Personal)Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla.Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports.
DirecTV GO / D GOAbono de DirecTV con acceso a plataforma online.Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible.
Telecentro PlayCliente de Telecentro con TV Digital/HD.Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports.
Claro Video / Claro TV AppServicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports.Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

  • Teléfonos móviles Android y iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

  • Fanatiz
  • Fubo
  • TyC Sports Internacional
  • DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Noruega hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. FOTO DE NOÉ YACTAYO
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Noruega hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Brasil vs. Noruega: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoBrasil vs. Noruega
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaOctavos de final
FechaDomingo, 5 de julio de 2026
Hora Argentina17:00
Hora Estados Unidos16 horas ET / 15 horas CT / 14 horas MT / 13 horas PT
TV en ArgentinaTyC Sports
StreamingTyC Sports Play
EstadioMetLife Stadium
CiudadEast Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
ESPN, DIRECTV, RTVE Play, La 1 HD y Telemundo Deportes EN VIVO — ver partido Brasil vs. Noruega por TV y Online | VIDEO
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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