TV Azteca 7 ofrecerá la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del duelo entre Estados Unidos vs. Bosnia, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se jugará este miércoles 1 de julio en el Estadio San Francisco, desde las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 6:00 p.m. en México; y 2:00 a.m. del jueves en España. Además de TV Azteca 7, el encuentro también podrá verse por Canal 5, TUDN, ViX, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata.

Estados Unidos enfrentará a Bosnia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO para seguir Estados Unidos vs. Bosnia?

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia de manera gratuita a través de TV Azteca 7, una de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026. Además, existen diferentes alternativas para acceder al partido desde televisión abierta, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Bosnia por TV Azteca 7 en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es mediante TV Azteca 7 en señal abierta. Solo es necesario sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a televisión digital terrestre para disfrutar del partido sin costo.

¿Cómo ver TV Azteca 7 por internet?

Los usuarios también podrán acceder a la transmisión en vivo mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, siempre que la emisión esté habilitada para el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde el celular?

Los dispositivos Android y iPhone permiten seguir el encuentro a través de las aplicaciones oficiales o del sitio web de TV Azteca, con conexión a internet.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en Smart TV?

Los usuarios de Smart TV compatibles podrán acceder a la transmisión mediante el navegador del televisor o aplicaciones oficiales disponibles, disfrutando del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde una tablet?

Las tablets también ofrecen una alternativa para seguir el compromiso. Solo es necesario ingresar a la plataforma oficial de TV Azteca desde el navegador o la aplicación correspondiente.

¿Cómo ver TV Azteca 7 desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una computadora podrán ingresar al portal oficial de TV Azteca para acceder a la señal en vivo y a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Qué otros canales transmitirán Estados Unidos vs. Bosnia?

Además de TV Azteca 7, el partido podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX en México; DSports (DIRECTV y DGO) en gran parte de Sudamérica; y ESPN, mediante Disney Plus Premium, en distintos países de la región.

¿Por qué ver Estados Unidos vs. Bosnia por TV Azteca 7?

TV Azteca 7 ofrecerá una cobertura especial del compromiso con relatos, comentarios, análisis y la previa del encuentro, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde México.