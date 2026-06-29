Paraguay tiene la oportunidad para escribir uno de los capítulos gloriosos de su historia. Hoy, lunes 29 de junio, la Albirroja enfrentará a la poderosa Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. La contienda tendrá lugar en Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, desde las 5:30 p.m. de Asunción (3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT) y Unicanal (Canal 8) te ofrecerá la transmisión EN VIVO por televisión abierta y mediante sus plataformas digitales para los aficionados paraguayos.

Con Gustavo Alfaro a la cabeza, Paraguay saltará al gramado de juego con la intención de imponer su juego y someter a Alemania a la desesperación. Si bien la fase de grupos no fue del todo satisfactoria, sobre todo tras caer en el debut ante Estados Unidos, hay confianza para revertir el momento y lograr un triunfo que le permita pasar de fase.

A continuación, conoce cómo ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS, en qué número de canal está disponible según tu operador y cuáles son las opciones para vivir el emocionante partido entre Paraguay vs. Alemania por televisión abierta y online.

¿Dónde ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS el Paraguay vs. Alemania?

Unicanal (Canal 8) se encuentra disponible en televisión abierta y en los principales servicios de televisión por cable e IPTV del país.

Operador Canal Tigo Hogar Canal 8 (SD) / 708 (HD)

Personal Flow Canal 8 (Digital/HD) Claro TV (IPTV) Canal 15 Claro TV (Satelital) Canal 20 Copaco IPTV Canal 11 TDT (señal abierta) Canal 3.2 HD

Importante: La numeración puede variar según la ciudad, el plan contratado o el tipo de decodificador de cada operador.

FOXBOROUGHT, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido de Alemania vs. Paraguay en vivo, online y gratis hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts. FOTODE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Unicanal Online EN VIVO el Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados también podrán acceder a la programación de Unicanal mediante sus plataformas digitales compatibles con múltiples dispositivos.

Dispositivos compatibles

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Paraguay vs. Alemania EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, dónde ver, estadio y quién es el árbitro

Paraguay vs. Alemania Datos del partido Partido Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final Fecha Lunes 29 de junio del 2026. Estadio Gillette Stadium (Boston Stadium) Ciudad Foxborough. Hora 5:30 p.m. (Asunción) Canal Unicanal Árbitro Jalal Jayed (Marruecos)

Paraguay y Alemania es un duelo que promete paralizar la jornada. Por los 16avos de final, ambas selecciones se enfrentan en búsqueda del triunfo que les permita continuar en carrera por la Copa del Mundo.