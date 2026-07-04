Unicanal (Canal 8) transmitirá el encuentro entre Paraguay vs. Francia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Paraguay, ya que también estarán las televisaciones de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y Popu TV, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Filadelfia desde las 4:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

GEN (Canal 12), Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium tienen los derechos para transmitir el Paraguay vs. Francia. (Video: @equipedefrance)

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Unicanal (Canal 8) en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido Paraguay vs. Francia a través de Unicanal (Canal 8), una de las señales oficiales del Mundial 2026 en Paraguay y que viene realizando una amplia cobertura de la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo. El canal ofrecerá la previa, el relato en vivo, entrevistas y el análisis posterior del encuentro.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Unicanal (Canal 8) en señal abierta?

El encuentro Paraguay vs. Francia podrá verse mediante la señal de Unicanal (Canal 8) y sus repetidoras en distintas regiones del país. Asimismo, la señal también se encuentra disponible en la televisión digital terrestre, permitiendo que miles de aficionados sigan el partido de manera gratuita en Paraguay.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Unicanal desde el celular?

Los usuarios que deseen seguir el Paraguay vs. Francia desde un teléfono móvil podrán ingresar al portal oficial de Unicanal y a sus plataformas digitales, donde el canal ofrece información, contenido especial y cobertura relacionada con el Mundial 2026.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Unicanal en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar del Paraguay vs. Francia es acceder al sitio web oficial de Unicanal desde una laptop o PC. Allí, los aficionados podrán encontrar toda la información relacionada con la Albirroja, además de la cobertura especial del encuentro frente a Francia.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Unicanal en Smart TV?

Los aficionados que quieran ver el Paraguay vs. Francia en pantalla grande podrán sintonizar Unicanal (Canal 8) mediante los distintos servicios de televisión por cable y operadores del país, así como transmitir el contenido desde dispositivos compatibles con Smart TV.

¿Qué ofrece Unicanal durante la transmisión de Paraguay vs. Francia?

Además de la emisión en vivo del Paraguay vs. Francia, Unicanal (Canal 8) ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y una cobertura integral de la Selección Paraguaya durante su participación en el Mundial 2026.

¿Por qué ver Paraguay vs. Francia por Unicanal (Canal 8)?

Unicanal (Canal 8) se ha convertido en una de las principales alternativas para seguir a la Albirroja en el Mundial 2026, brindando una cobertura dedicada exclusivamente al combinado guaraní y permitiendo disfrutar del Paraguay vs. Francia desde la televisión, computadoras y dispositivos móviles.