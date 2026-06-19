Unicanal transmitirá el encuentro entre Paraguay vs. Turquía EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la jornada 2 del Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Paraguay, ya que también estarán las televisaciones de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y Popu TV, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Bahía de San Francisco desde las 10:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus transmitirán el partido entre Paraguay vs. Turquía. (Video: Albirroja)

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO para seguir Paraguay vs. Turquía?

La selección paraguaya afrontará un exigente compromiso frente a Turquía en el Mundial 2026 y miles de aficionados buscarán seguir el encuentro a través de Unicanal, una de las señales más importantes de Paraguay. Gracias a sus diferentes plataformas de distribución, los hinchas de la Albirroja cuentan con diversas alternativas para acceder a la transmisión y a la cobertura especial del partido.

¿Cómo ver Paraguay vs. Turquía por Unicanal en televisión por cable?

La forma más tradicional de seguir el encuentro es mediante la señal de Unicanal en los principales servicios de televisión por cable del país. Los usuarios pueden encontrar el canal dentro de la programación habitual de sus operadores y disfrutar de la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet pueden acceder a las plataformas digitales oficiales de Unicanal. Allí encontrarán transmisiones, noticias y contenidos relacionados con la Selección Paraguaya.

¿Cómo ver Unicanal desde el celular para Paraguay vs. Turquía?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a la programación de Unicanal mediante navegadores móviles y plataformas digitales compatibles. Esta alternativa permite seguir la cobertura desde cualquier lugar y en tiempo real.

¿Cómo ver Unicanal en una tablet?

Las tablets ofrecen otra opción práctica para acompañar a la Albirroja. Solo es necesario ingresar a los servicios digitales de Unicanal para acceder a la cobertura del encuentro entre Paraguay y Turquía.

¿Cómo ver Unicanal en Smart TV?

Los Smart TV permiten acceder a los contenidos de Unicanal mediante navegadores web o sistemas de transmisión desde dispositivos móviles. De esta manera, los aficionados pueden disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver Unicanal desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una PC o laptop pueden ingresar al sitio oficial de Unicanal para acceder a noticias, análisis, videos y toda la información relacionada con el Mundial 2026.

¿Cómo ver Unicanal mediante Personal Flow, Tigo TV o Claro TV?

Los clientes de los principales operadores de televisión paga en Paraguay pueden encontrar Unicanal dentro de su grilla de programación. Además, algunos servicios permiten acceder al canal mediante aplicaciones móviles y plataformas online.

¿Cómo ver Unicanal desde cualquier lugar de Paraguay?

Gracias a su presencia en televisión por cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, Unicanal ofrece múltiples alternativas para que los aficionados paraguayos sigan de cerca el partido ante Turquía.

¿Por qué ver Paraguay vs. Turquía por Unicanal?

Unicanal es una de las señales más seguidas de Paraguay y suele ofrecer una cobertura especial de los grandes acontecimientos deportivos. Sus transmisiones incluyen información de última hora, análisis, entrevistas y contenido complementario para que los hinchas vivan cada detalle del camino de la Albirroja en el Mundial 2026.