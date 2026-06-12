Unicanal transmitirá el encuentro entre Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el arranque del Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Paraguay, ya que también estarán las televisaciones de Trece, GEN TV y Popu TV, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio de Los Ángeles desde las 8:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Desde Los Ángeles, Paraguay vs. Estados Unidos se miden este viernes 12 de junio con la televisación de DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, América TV, Unicanal, Trece y GEN TV. (Video: Albirroja)

¿Cómo ver Unicanal en Paraguay para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados en Paraguay podrán seguir el partido entre Paraguay y Estados Unidos directamente a través de la señal abierta de Unicanal, además de su transmisión en vivo por las plataformas digitales oficiales del canal. Unicanal cuenta con los derechos para emitir los encuentros de la Albirroja en el Mundial 2026.

¿Cómo ver Unicanal en Perú para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

En Perú, la forma más práctica de seguir la transmisión de Unicanal es mediante la señal en vivo disponible en el sitio web oficial del canal o a través de plataformas de televisión por internet que incluyan canales paraguayos dentro de su oferta. La disponibilidad puede variar según la región y el operador.

¿Cómo ver Unicanal en Argentina para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Los hinchas en Argentina pueden acceder a Unicanal mediante su señal online oficial y servicios de televisión digital que distribuyen canales internacionales. De esta manera, podrán seguir la cobertura paraguaya del debut de la Albirroja en el Mundial 2026.

¿Cómo ver Unicanal en Ecuador para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Ecuador podrán intentar acceder a la señal de Unicanal mediante su transmisión por internet y plataformas compatibles con canales paraguayos. La disponibilidad del contenido puede depender de restricciones territoriales impuestas por los derechos de transmisión.

¿Cómo ver Unicanal en Colombia para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

En Colombia, la cobertura de Unicanal puede seguirse a través de la señal online del canal y algunos servicios de televisión internacional. Es recomendable verificar con anticipación la disponibilidad de la transmisión para evitar restricciones geográficas.

¿Cómo ver Unicanal en España para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en España pueden intentar acceder a la señal digital de Unicanal desde su plataforma oficial. Sin embargo, debido a los acuerdos de derechos televisivos del Mundial, algunas emisiones podrían estar limitadas fuera de Paraguay.

¿Cómo ver Unicanal en México para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

En México, la señal de Unicanal puede seguirse mediante su transmisión en línea y otros servicios que ofrecen canales paraguayos en el extranjero. Antes del encuentro, se recomienda comprobar que la señal esté habilitada para usuarios fuera de Paraguay.